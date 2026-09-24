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Polugodišnje izvješće

Riječko Gradsko vijeće odbilo izvješće gradonačelnice: 'Rezultata i promjena je malo...'

Piše HINA,
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Riječko Gradsko vijeće odbilo izvješće gradonačelnice: 'Rezultata i promjena je malo...'
Rijeka: Gradonačelnica Rinčić na redovnoj konferenciji za medije | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
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Gradsko vijeće Rijeke na sjednici je većinom glasova odbilo izvješće gradonačelnice Ive Rinčić, ističući nedostatak konkretnih rezultata i promjena u radu gradske uprave.

Gradsko vijeće Rijeke na sjednici u četvrtak većinom glasova nije prihvatilo polugodišnje izvješće o radu gradonačelnice Ive Rinčić za razdoblje od siječnja do lipnja, za izvješće glasalo je  12 vijećnika, 15 ih nije prihvatilo, a četiri su bila suzdržana. Uz HDZ, Možemo i SDP izvješće nisu prihvatili ni vijećnici PGS-a i IDS-a. "Za" su glasali vijećnici koalicije koja podržava gradonačelnicu, nezavisni vijećnik izabran na listi Mosta Marinko Koljanin i vijećnik talijanske nacionalne manjine Enea Dessardo.

Rinčić je iz izvješća, koje ima 60 stranica, izdvojila odluku o novom ustroju gradske uprave, koju je odobrilo Gradsko vijeće, te je u primjeni od 1. rujna. Cilj je, rekla je, da se dobije učinkovitiji sustav za izazove u budućnosti, od društvenih do tehnoloških. 

„I mi smo često nezadovoljni tempom realizacije projekata i procesa u gradskoj upravi, ali bi se to trebalo promijeniti u novom sustavu“, rekla je.

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Jedna od važnijih promjena koje donosi novi ustroj je utemeljenje novog odjela gradske uprave za kapitalne projekte, investicije i fondove EU, istaknula je. On bi trebao otkloniti dosadašnju praksu da se ne zna u kojem odjelu se vode veliki projekte i tako ubrzati i olakšati procese. 

Gradonačelnica je izdvojila i analizu poslovnih podataka komunalnog sustava te imenovanje šest novih direktora, kao preduvjet za reformu i stabilizaciju komunalnog sustava iduće godine, te pokretanje Zavoda za prostorno uređenje.

HDZ-ov vijećnik Josip Ostrogović, obrazlažući zašto ne prihvaća izvješće, ustvrdio je kako je premalo rezultata i promjena, a komunalni sustav, koji je vođen 30 godina po mjeri SDP-a, ostao je gotovo isti samo što je još skuplji za građane.

Također je podsjetio kako je bila obećana gradnja kvartovskih garaža, a do sad je izrađen tek idejni projekt za jednu od njih.

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Hana Paleka (Možemo) istaknula je kako je izvješće neprihvatljivo jer ne prikazuje rezultate nego aktivnosti. „Osnovati novi odjel ili naručiti analizu nisu rezultati, nego aktivnosti“, dodala je.

Ivana Prica Matijaš (SDP) ustvrdila je da se provode jedino projekti koje je pokrenuo SDP, a novih nema. Nemamo konkretnog rada ni najavljenih promjena, rekla je.

Tijekom aktualnog sata Rinčić je izvijestila da se sastala s novim glavnim državnim inspektorom pa može potvrditi da se DIRH uključio u slučaj garaže na Klobučarićevom trgu mnogo aktivnije nego do sad.

Dodala je kako je građevinska inspekcija 16. rujna naložila vlasniku garaže da sanira oštećenja u roku 180 dana, inače slijede progresivne novčane kazne.

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