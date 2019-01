Riječkog nasilnika osuđenog na 15 dana zatvora pustili su van

Šime L. (26) koji je na Prekršajnom sudu u Rijeci nepravomoćno osuđen na 15 dana zatvora zbog nasilnog ispada pred noćnim klubom u Viškovu, drskog ponašanja prema grupi djevojaka i zbog toga što je jednoj od njih opalio šamar, pravomoćnost presude će dočekati na slobodi.

Sudac Željko Kurjega je ukinuo zadržavanje nepravomoćnog mladića u pritvoru i pustio ga iz zatvora, u kojem je bio od subote. Sudac je okrivljenom odredio novu mjeru - zabranu približavanja njegovim žrtvama.

Podsjetimo, iako se u prvim vijestima o incidentu pisalo da je 26-godišnjak udarao glavom djevojke o asfalt, Šime L. je ipak okrivljen samo da je ošamario djevojku, odnosno da ju je 'udario otvorenim dlanom, pa je ona pala na nogostup'.

Policija ga sumnjiči, kako je to i izvijestila u svom priopćenju, da se to dogodilo nakon što je u petak rano ujutro remetio javni red i mir u noćnom klubu, te se pritom naročito drsko i nepristojno ponašao prema četiri djevojke u dobi od 19 do 23 godine, a jednu od njih, 19-godišnjakinju, lakše ozlijedio.

Okrivljeni Šime L. u svojoj obrani izjavio kako je istina da je bilo svađe, da je možda izrekao koju riječ previše, priznavši i da je ošamario djevojku.

– U prekršajnom postupku provedeno je sve što je bilo potrebno, provedeni su svi dokazi i utvrđeno što se dogodilo. Iz stanja spisa procijenio sam da nema razloga za njegovo daljnje zadržavanje, smatram da je nepotrebno da okrivljenik i dalje bude u zatvoru, da više nema razloga za zadržavanje, pa sam ukinuo tu mjeru. Ali, donesena je za okrivljenika blaža mjera, zabrana približavanja žrtvama – objasnio je za Novi list sudac Kurjega, koji vodi prekršajni postupak.