Rijeke ljudi slile su se u Zagreb: 'Nema spavanja, izdržat ćemo umor, nespavanje, koncert, sve'

Tisuće ljudi počele su jučer radi velikog Thompsonovog koncerta na Hipodromu u Zagrebu pristizati u grad. Od jutra su prema Zagrebu kretali krcati autobusi i vlakovi iz cijele Hrvatske, regije, ali i susjednih zemalja. Unatoč predviđanjima o gužvama na cestama, sve je proteklo bez velikih zastoja.

Nasmijani, raspjevani i zagrljeni, obožavatelji Marka Perkovića Thompsona uživali su u centru grada još od petka, a nije ih omela niti kiša koja je počela padati predvečer. U Bogovićevoj ulici atmosfera je dovedena do usijanja. Tamo je formirana neslužbena fun zona. Unatoč kiši, fan zona ostala je prepuna ljudi koji su pjevali Thompsonove pjesme. Nekoliko lokala ondje organiziralo je program uz glazbu i piće, koji je trajao od 20 sati do ranog jutra. Bogovićeva je tako ostala središnja točka okupljanja Thompsonovih fanova. Ulicom su se neprestano orili njegovi hitovi, a okupljeni su pjevali Čavoglave i Moj Ivane, Lijepa li si i Ako ne znaš što je bilo. Zapaljene su i baklje. Svi su ponavljali samo jedno - a to je da jedva čekaju koncert.

Zagreb: Tisuće fanova Thompsona prolazi Mostom mladosti koji je zatvoren za promet | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Radi koncerta će se sve izdržati

- Ovo još nisam doživio - komentirao je jedan od prolaznika. Umjesto da padne što više noć odmiče, temperatura u centru Zagreba samo je rasla. Za to su bili zaslužni svi ti pretežito mladi ljudi iz svih dijelova Hrvatske koji su uglavnom pješice i tramvajima stigli do ulica s popularnim kafićima.

- Nema večeras spavanja. Izdržat ćemo i koncert i sve, stigli smo iz Slavonskog Broda - rekao nam je jedan od Thompsonovih obožavatelja. A činilo se i kao da je čitava Cimermanova, prva ulica pored Hipodroma, u kvartu Kajzerica, još od poslijepodnevnih sati u petak postala centar svijeta. Lokalni kafići niz ulicu su postavili redove šankova, stolova i hladnjača, a glazba se mogla čuti sve do ponoći. Sve se nastavilo i jučer ujutro i to već od 10 sati punili su se kafići u centru grada i počelo se pjevati i veseliti. Međutim, što je vrijeme više odmicalo, počeli su i problemi.

Kazne za dron su od 620 eura

Damir Barić, zamjenik glavnog ravnatelja policije za sigurnost, održao je jučer press konferenciju na kojoj je rekao da je privedeno petero ljudi.

- Imali smo jedan pokušaj letenja drona, a samo želim podjetiti da su minimalne kazne za to 620 eura. Što se tiče javnog reda i mira, privedeno je petero osoba. Razlog? Pirotehnika i narušavanje javnog reda i mira. Stanje se mijenja iz minute u minutu, nažalost na gore - rekao je Barić. U krugu Hipodroma zabilježene su i prve intervencije Hitne pomoći, ali srećom, s pozitivnim ishodom.

Zagreb: Tisuće fanova Thompsona prolazi Mostom mladosti koji je zatvoren za promet | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Najveće iznenađenje u cijeloj priči oko ovog mega koncerta bio je promet. Iako su horde obožavatelja Thompsona jučer ujutro krenule prema Zagrebu, nje bilo gužvi kod Lučkog, dok je samo kod Trakošćana kolona bila duga šest kilometara. Autoceste iz smjera Dalmacije, Rijeke, Slavonije u smjeru Zagreba bile su prazne tijekom prijepodneva. Iz Hrvatskog autokluba rekli su kako vjeruju da je to rezultat pravodobnog informiranja i preporuka koje su posljednjih dana slali vozačima.

Bez gužve u prometu

Da nije bilo gužve potvrdili su nam jučer i fanovi iz Dalmacije koji su se jučer zaustavili na odmorištu Brinje u Lici na autocesti A1. Pustili su pjesmu 'Ako ne znaš što je bilo' pa zapjevali i plesali. Našlo se tu ljudi iz Drniša, Šibenika, Knina, Zadra, Raba... 'Naoružali' su se majicama, kapama, zastavama i drugim rekvizitima za koncert. Obožavatelji Thompsona stigli su vlakom iz Slavonije u Zagreb. Uz zvuke tamburice zapjevali su i 'Čavoglave'. Palili su baklje i mahali zastavama.Vrijeme do početka koncerta odlučili su provesti kao i mnogi drugi - upravo na Bundeku. Na Hipodrom su mogli ući tek u poslijepodnevnim satima. Prema njemu su iz centra krenuli još oko 15 sati. Poslijepodne je bilo vruće i sparno, s temperaturom do 32 stupnjeva Celzijusovih.

Zagreb: Tisuće fanova Thompsona prolazi Mostom mladosti koji je zatvoren za promet | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

U Zagrebu su bili otvoreni i brojni hidranti pa je voda ondje bila besplatna i svima dostupna.

Sve su službe neprestano pozivale posjetitelje da se prije, tijekom i poslije koncerta pridržavaju pravila, a jučer se oglasio i Thompson. "Vidimo se na Hipodromu. Čuvajmo jedni druge!"

Na Hipodrom se ulazilo na više od 500 ulaza, no, nije se smjelo unositi hranu i piće, osim vode. Posjetitelji nisu smjeli unositi ni torbe ili ruksake zatvorenog tipa nego samo prozirne jer sve mora biti vidljivo golim okom.

Blokada grada

U petak su uz kvartove u nesposrednoj blizini Hipodroma, zatvorene za sav motorni promet Ulica grada Vukovara (od Miramarske do Kruga), Avenija Većeslava Holjevca i Ulica Hrvatske bratske zajednice (od Vukovarske do Avenije Dubrovnik), kao i Trg Stjepana Radića.

Zagreb: Tisuće fanova Thompsona prolazi Mostom mladosti koji je zatvoren za promet | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Jučer se prema procjeni policije zatvorila Avenija Dubrovnik (od rotora Remetinec do rotora Zapruđe), Avenija Većeslava Holjevca (od Islandske do Avenije Dubrovnik). Ulica SR Njemačke (od Ukrajinske do Avenije Dubrovnik).

Zdravstvene tegobe putem aplikacije prijavile su 33.000 fanova.

Na samom Hipodromu na dan koncerta bili su fiksni timovi Hitne medicinske službe raspoređeni na 26 lokacija kod velikih tornjeva, bili su označeni određenom oznakom, pored njih su tu bili i pripadnici Crvenog križa, civilne zaštite, policije. Osigurani su bili i dodatni hitni timovi u vozilima, u centru za hitne intervencije bilo je 200 kreveta, a u pripravnosti je bilo još toliko. Spremni su bili i helikopteri.