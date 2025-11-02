Obavijesti

News

Komentari 0
STRAVIČNA UBOJSTVA

Riješili slučaj star 20 godina: Bolničar je bio serijski ubojica

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Riješili slučaj star 20 godina: Bolničar je bio serijski ubojica
Foto: Wood County Sheriff's Department

Christopher Revak se ubio u zatvoru 2009. godine. Pripisuju mu ubojstvo Deidre Harm te ga povezuju s još najmanje dva slučaja nestanka mladih žena

Deidre Harm bila je samohrana majka koja je nestala u lipnju 2006. godine u američkoj saveznoj državi Wisconsin nakon što je napustila bar. Njezine posmrtne ostatke pronašli su lovci pet mjeseci kasnije u obližnjoj šumi. Ovaj tjedan je Ured šerifa okruga Wood objavio kako je istraga tom slučaju konačno završena. Objavili su kako je ubojica bio Christopher Revak. On se ubio 2009. godine. Vlasti su naglasile kako bi protiv njega da je živ, sigurno podnijeli optužnicu jer za to imaju dovoljno dokaza.

Revak, bivši bolničar, se povezuje s još najmanje dva slučaja nestanka žena pa policija sada vjeruje da je riječ o serijskom ubojici. Rene Williams je nestala 2007. nakon završetka smjene u baru gdje je Revak navodno viđen iste noći. Njezino tijelo nikada nije pronađeno. Revak koji se je oduzeo život u zatvoru u Missouriju bio je optužen za njezino ubojstvo. 

MISTERIOZNA UBOJSTVA Pronašli 13. tijelo u zadnja tri mjeseca na istom području. SAD ima novog serijskog ubojicu?
Pronašli 13. tijelo u zadnja tri mjeseca na istom području. SAD ima novog serijskog ubojicu?

- Kada sam počeo raditi na slučaju Christophera Revaka, on mi je bio osumnjičenik za ubojstvo Rene Williams i nisam mislio da mu je to prvi put - rekao je šerif iz Missourija Chris Degase. 

Tijelo nikada nisu našli

Jodi Huisentruit, bila je voditeljica koja je nestala 1995. u Iowi dok je išla na posao. Istražitelji su pronašli njezine štikle i savijeni ključ od automobila. Proglasili su ju mrtvom 2001. godine no njezino tijelo nije nikada pronađeno. Revak je bio osumnjičen, ali nisu pronašli dovoljno dokaza protiv njega. Njezina obitelj kaže kako za njih potraga za istinom i dalje traje. 

primio smrtonosnu injekciju Serijskog ubojicu pogubili na Floridi: Svoje posljednje riječi uputio je Donaldu Trumpu
Serijskog ubojicu pogubili na Floridi: Svoje posljednje riječi uputio je Donaldu Trumpu

- Pravi mir doći će tek kada Jodi bude pronađena i pravda bude zadovoljena - poručili su. Za informacije koje bi mogle dovesti do rješenja njezinog nestanka i dalje nude nagradu od 50.000 dolara.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Nova Bačićeva pravila: Pripuz i Nobilo će moći dobiti dozvole i graditi mimo volje Tomaševića!
VELIKA PROMJENA REGULATIVE

Nova Bačićeva pravila: Pripuz i Nobilo će moći dobiti dozvole i graditi mimo volje Tomaševića!

Novi zakoni daju investitorima mogućnost gradnje bez višegodišnjeg čekanja urbanističkih planova. Daje im i dodatnu mogućnost izvlaštenja tuđeg privatnog zemljišta na područjima gdje su većinski vlasnici
Ivana Kekin: 'Jandroković je u Saboru dopustio prvo ustaški pozdrav pa ovaj skup. Zašto?'
VELIKI INTERVJU

Ivana Kekin: 'Jandroković je u Saboru dopustio prvo ustaški pozdrav pa ovaj skup. Zašto?'

NOVI EXPRESS U Saboru dopustiti reviziju najstrašnijih zločina novije ljudske povijesti je nedopustivo. Ne znam u kojoj pristojnoj državi bi takvo što bilo dopušteno, rekla je Ivana Kekin (Možemo!)
Cvjećarica iz Velike Gorice velikog srca: 'Svi koji niste u mogućnosti, uzmite cvijeće'
PREDIVNA GESTA

Cvjećarica iz Velike Gorice velikog srca: 'Svi koji niste u mogućnosti, uzmite cvijeće'

Hvala svima na povjerenju i na godinama vjernosti, u znak zahvalnosti, i ove godine možete naći besplatne aranžmane svi koji niste u mogućnosti kupiti ili niste stigli kupiti svoj aranžman - napisala je u svojoj objavi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025