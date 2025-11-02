Riješili slučaj star 20 godina: Bolničar je bio serijski ubojica

Deidre Harm bila je samohrana majka koja je nestala u lipnju 2006. godine u američkoj saveznoj državi Wisconsin nakon što je napustila bar. Njezine posmrtne ostatke pronašli su lovci pet mjeseci kasnije u obližnjoj šumi. Ovaj tjedan je Ured šerifa okruga Wood objavio kako je istraga tom slučaju konačno završena. Objavili su kako je ubojica bio Christopher Revak. On se ubio 2009. godine. Vlasti su naglasile kako bi protiv njega da je živ, sigurno podnijeli optužnicu jer za to imaju dovoljno dokaza.

Revak, bivši bolničar, se povezuje s još najmanje dva slučaja nestanka žena pa policija sada vjeruje da je riječ o serijskom ubojici. Rene Williams je nestala 2007. nakon završetka smjene u baru gdje je Revak navodno viđen iste noći. Njezino tijelo nikada nije pronađeno. Revak koji se je oduzeo život u zatvoru u Missouriju bio je optužen za njezino ubojstvo.

- Kada sam počeo raditi na slučaju Christophera Revaka, on mi je bio osumnjičenik za ubojstvo Rene Williams i nisam mislio da mu je to prvi put - rekao je šerif iz Missourija Chris Degase.

Tijelo nikada nisu našli

Jodi Huisentruit, bila je voditeljica koja je nestala 1995. u Iowi dok je išla na posao. Istražitelji su pronašli njezine štikle i savijeni ključ od automobila. Proglasili su ju mrtvom 2001. godine no njezino tijelo nije nikada pronađeno. Revak je bio osumnjičen, ali nisu pronašli dovoljno dokaza protiv njega. Njezina obitelj kaže kako za njih potraga za istinom i dalje traje.

- Pravi mir doći će tek kada Jodi bude pronađena i pravda bude zadovoljena - poručili su. Za informacije koje bi mogle dovesti do rješenja njezinog nestanka i dalje nude nagradu od 50.000 dolara.