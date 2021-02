Prema istraživanju Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), rijetko dolazi do hospitalizacije djece, no kada se to dogodi, najčešće se moraju liječiti na jedinici intenzivne njege. Kao i kod odraslih, postojeća zdravstvena stanja poput pretilosti, astme i dijabetesa i kod djece predstavljaju rizik od težeg oboljenja od covida, piše klinika Mayo.

Zašto djeca različito reagiraju?

Stručnjaci smatraju da jedan od razloga može biti to što su djeca češće izložena drugim vrstama koronavirusa, poput onog koji izazva prehladu. Budući da djeca često imaju prehladu, smatra se da bi im njihov imunološki sustav mogao pružiti određenu zaštitu i protiv ovog koronavirusa.

Cjepivo

Cjepiva protiv covida koje bi bilo namijenjeno za djecu još vijek nema. Pfizerovo cjepivo namijenjeno je za osobe starije od 16 godina, no pojedine kompanije počele su u svoja ispitivanja uključivati i djecu od 12 godina.

Simptomi covida kod djece

Djeca uglavnom imaju blage simptome koronavirusa, a ovo se neki od najčešćih simptoma koji se mogu pojaviti kod djece:

Ako primijetite da vaše dijete ima neke od ovih simptoma, izolirajte ga od ostalih ukućana i kontaktirajte liječnika koji će vas uputiti koje sljedeće korake trebate poduzeti.

Multisistemski upalni sindrom (MIS-A) je ozbiljno stanje koje se može javiti kod djece oboljelih od covida, a može doći do upale određenih dijelova tijela. Neki od simptoma ovog sindroma su groznica koja traje 24 sata ili duže, povraćanje, proljev, osip, ubrzano disanje, crvene oči, oticanje usana i jezika, crvenilo ili oticanje ruku i stopala, glavobolja, vrtoglavica.

Simptomi ovog sindroma koji su ozbiljni znakovi upozorenja su problemi s disanjem, iznenadna zbunjenost, plavičaste usne i lice te jaki bolovi u želucu. Ako primijetite neke od ovih simptoma, odmah zatražite medicinsku pomoć kako bi vaše dijete dobilo odgovarajuću skrb u pravom trenutku, piše klinika Mayo.