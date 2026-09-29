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PRIZNANJE NEUSPJEHA

Rimac će morati vratiti 90 milijuna eura. Podnio je zahtjev za nadoknadu, traži 0 eura!

Piše Ivan Pandžić,
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Rimac će morati vratiti 90 milijuna eura. Podnio je zahtjev za nadoknadu, traži 0 eura!
Sveta Nedelja: Mate Rimac predstavio novu Neveru R | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Tvrtka Mate Rimca i partnera je podnijela zahtjev agenciji SAFU za opravdanje novca utrošenog u razvoj robotaksija pete razine autonomije. Ali je u tom finalnom zahtjevu, navela da potražuje: 0 eura. Odnosno ništa. Time nisu ni probali opravdati ulaganje europskih sredstava.

Tvrtka Project 3 Mobility ipak neće niti pokušati opravdati i povući novca za svoje robotaksije iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. To znači da će morati vratiti 89,7 milijuna eura koje mu je dosad isplaćeno, među kojih je i 8,77 milijuna eura čiju potrošnju je već opravdao.

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Kako nam je potvrđeno, tvrtka Mate Rimca i partnera je podnijela zahtjev agenciji SAFU za opravdanje novca utrošenog u razvoj robotaksija pete razine autonomije. Ali je u tom finalnom zahtjevu, navela da potražuje: 0 eura. Odnosno ništa. Time nisu ni probali opravdati ulaganje europskih sredstava.

ROBOTAKSIJI Mate Rimac spreman vratiti sredstva. Do sada su povukli skoro 90 milijuna eura
Mate Rimac spreman vratiti sredstva. Do sada su povukli skoro 90 milijuna eura

Rimčevoj tvrtki je odobreno 179,5 milijuna eura iz NPOO-a. Ali većina tog novca nije isplaćena. I ono što je isplaćeno će morati vratiti jer nije razvio robotaksije pete autonomije koji su ugovoreni projektom. 

Uskoro opširnije...

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