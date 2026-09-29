Rimac će morati vratiti 90 milijuna eura. Podnio je zahtjev za nadoknadu, traži 0 eura!

Tvrtka Project 3 Mobility ipak neće niti pokušati opravdati i povući novca za svoje robotaksije iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. To znači da će morati vratiti 89,7 milijuna eura koje mu je dosad isplaćeno, među kojih je i 8,77 milijuna eura čiju potrošnju je već opravdao.

Kako nam je potvrđeno, tvrtka Mate Rimca i partnera je podnijela zahtjev agenciji SAFU za opravdanje novca utrošenog u razvoj robotaksija pete razine autonomije. Ali je u tom finalnom zahtjevu, navela da potražuje: 0 eura. Odnosno ništa. Time nisu ni probali opravdati ulaganje europskih sredstava.

Rimčevoj tvrtki je odobreno 179,5 milijuna eura iz NPOO-a. Ali većina tog novca nije isplaćena. I ono što je isplaćeno će morati vratiti jer nije razvio robotaksije pete autonomije koji su ugovoreni projektom.

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