Rimčev Verne pokrenuo uslugu robotaksija u Zagrebu: Umjesto vozača, za volanom je operater

U prvoj fazi usluga pokriva područje šireg centra i Zračne luke Zagreb. Uz Verne aplikaciju, usluga će uskoro biti dostupna i kroz aplikaciju Uber

Tvrtka Verne iz sastava Rimac grupe u Zagrebu je pokrenula prvu komercijalnu robotaksi uslugu u Europi, a usluga je za početak dostupna u širem centru i zračnoj luci, no iako vozila prometuju autonomno u njima će biti sigurnosni operateri, priopćio je Verne u srijedu. Za one koji su se prvi prijavili na listu čekanja od danas je omogućeno da putem aplikacije Verne rezerviraju i plate autonomne vožnje, navodi se u priopćenju.

- Po prvi put u Europi postoji stvarna komercijalna robotaksi usluga - ljudi je mogu koristiti i iskusiti autonomnu vožnju - istaknuo je suosnivač i glavni izvršni direktor Vernea Marko Pejković.

U početnoj fazi koriste se električna vozila opremljena autonomnim sustavom vožnje sedme generacije tvrtke Pony.ai. Vozila prometuju autonomno, ali uz prisutnost obučenih sigurnosnih operatera tijekom početne faze uvođenja usluge. Osim Zagreba, Verne je, kako se navodi, započeo razgovore o pokretanju usluge u 11 gradova diljem EU-a, Ujedinjenog Kraljevstva i Bliskog istoka, dok je više od 30 dodatnih gradova trenutačno u fazi razmatranja.

Tvrtka istovremeno nastavlja s razvojem vlastitog autonomnog vozila - robotaksija s dva sjedala, posebno dizajniranog za potpuno autonomne vožnje na zahtjev. Potpuno autonomne vožnje bez vozača Verne očekuje čim to omoguće regulatorna odobrenja i ispunjavanje svih sigurnosnih standarda. 

