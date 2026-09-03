Rinčić: Grad je podnio kaznenu prijavu protiv Vojka Obersnela zbog slučaja garaže

Riječka gradonačelnica Iva Rinčić izjavila je u četvrtak da je Grad Rijeka podnio kaznenu prijavu Uskoku protiv bivšega gradonačelnika Vojka Obersnela i drugih osoba zbog zlouporabe položaja i ovlasti u slučaju garaže na Klobučićevom trgu u središtu Rijeke.

Obersnel i zasad neimenovane osobe kazneno su prijavljene zbog nepravilnosti pri raspolaganju gradskom imovinom, navela je Rinčić na konferenciji za novinare.

Grad Rijeka zatvorio je Klobučarićev trg iznad garaže za građane u svibnju ove godine, zbog ozbiljnog oštećenja nosive konstrukcije, odnosno krovne ploče garaže i opasnosti od urušavanja, temeljem stručnog elaborata Građevinskog fakulteta u Rijeci. Garaža u vlasništvu tvrtke Best in Parking nastavila je s radom.

Kompletirana dokumentacija o tom slučaju predana je Uskoku a gradonačelnica očekuje da nadležne institucije odrade svoj posao. "Svakome tko pronađe nepravilnost dužnost je da ih prijavi, i da bez utjecaja politike prepusti tim institucijama daljnji postupak", kazala je.

Rinčić kaže kako je zaprepaštena razmjerima štete nastale Gradu Rijeci i tvrdi da se ona nije dogodila odjednom i slučajno, nego postupno i daleko od očiju javnosti.

Prema procjenama, izravna šteta nanesena Gradu Rijeci djelovanjem Obersnela i drugih osoba, pri čemu se pogodovalo vlasnicima garaže, iznosi oko tri milijuna eura, navela je.

U tom iznosu je 775 tisuća eura nenaplaćenog komunalnog doprinosa, jer je vlasnicima garaže ugovorom odobrena naplata samo 150 tisuća eura po toj osnovi. Ostatak od oko 2,2 milijuna eura se odnosi na pravo građenja koje je platio Grad Rijeka, namjeravajući iznad garaže graditi zgradu gradske knjižnice, što se nikad nije ostvarilo.

S obzirom na to da prema ugovoru koji je s vlasnicima garaže sklopio bivši gradonačelnik Vojko Obersnel, tvrtka Best in Parking Gradu Rijeci plaća samo 82 eura dnevno za korištenje garaže, procijenjena neizravna šteta nanijeta Gradu Rijeci je, temeljem realnih tržišnih cijena korištenja, između 4 i 5 milijuna eura, navela je Rinčić.

Vezano uz situaciju zatvaranja trga iznad garaže za građane zbog opasnosti od urušavanja, temeljem ocjene stručnjaka, gradonačelnica je istaknula da je Grad učinio sve što je u njegovoj moći, sprečavajući moguću opasnost. Sanacija ovisi o vlasnicima garaže te građevinskoj inspekciji koja može naložiti zatvaranje garaže, rekla je Rinčić.