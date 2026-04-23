Rinčić o izboru novog vodstva TZ: Rijeka ne može biti talac otpora prema promjenama

Rinčić o izboru novog vodstva TZ: Rijeka ne može biti talac otpora prema promjenama
Rijeka: Konferencija za medije gradonačelnice Ive Rinčić | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Sukob oko izbora direktora TZ-a, Rinčić prozvala stare strukture i najavila nova pravila igre

Riječka gradonačelnica Iva Rinčić poručila je, nakon što na sjednici Turističkog vijeća TZ Rijeke nije izabrano novo vodstvo, da grad ne može biti talac otpora prema nužnim promjenama i transparentnosti, a da događaji na sjednici ukazuju na pokušaj zadržavanja modela koji više ne odgovara razvojnim potrebama grada. Lokalni mediji pišu da je sjednica Turističkog vijeća Turističke zajednice (TZ) grada Rijeke, na kojoj se očekivao izbor novog direktora, prekinuta nakon što je postalo razvidno da će većina podržati novi mandat dugogodišnjeg direktora Petra Škarpe. Kao gradonačelnica, ne mogu prihvatiti otpore strateškom razvoju Rijeke, koja mora biti motor promjena i servis svih građana, a ne poligon za održavanje starih navika, priopćila je u četvrtak navečer gradonačelnica, koja je i predsjednica Turističkog vijeća.

Smatra da sustav, koji je godinama funkcionirao u uskom krugu, bez dovoljno javne vidljivosti, više nije održiv te da „blokada izbora kandidata koji donosi potrebnu stručnost i neovisnost sugerira namjeru očuvanja utjecaja onih koji su se predugo oslanjali na zatvorene modele odlučivanja“. Sudionicima tog procesa poručila je da je odgovornost ispred osobnih interesa, smatra neprihvatljivim da se procesi od strateškog značaja za Rijeku usporavaju zbog partikularnih agendi, da upravljanje javnim sredstvima zahtijeva apsolutnu nepristranost, a svaki glas protiv modernizacije sustava izravno usporava budućnost riječkog turizma.

„Ako je za postizanje pune transparentnosti potrebno ponoviti natječaj, bit će ponovljen. Prvi korak bit će donošenje etičkog kodeksa koji će precizno regulirati kriterije dodjele poslova i spriječiti svaku mogućnost sukoba interesa“, navela je i dodala da će inzistirati na jasnim pravilima koja ne ostavljaju prostor za dvosmislena tumačenja.

Naglasila je i potpunu javnost rada, odnosno da TZ mora prestati biti percipirana kao zatvoreni krug, da će svaki ugovor i svaki uloženi euro bit će podložni javnom nadzoru te da standardi odgovornosti koje građani očekuju od nje, moraju vrijediti za sve koji sudjeluju u radu gradskih institucija.

„Vrijeme u kojem se o smjeru riječkog turizma odlučivalo bez jasnih kriterija je iza nas, na nastavku sjednice vidjet ćemo tko je spreman raditi za napredak Rijeke, a tko se bori isključivo za očuvanje postojećih pozicija,“ poručila je riječka gradonačelnica.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

