Riskirao život i popeo se na 4. kat da spasi dijete s balkona

Mladić iz Pariza postao je lokalni heroj kad je riskirao vlastiti život kako bi spasio dijete koja je visjelo s balkona na četvrtom katu. On se preko balkona popeo na 4. kat i vratio dijete na sigurno dok su ljudi okupljeni na ulici navijali i bodrili ga, prenosi Independent.

Hero saves a 4 year old boy hanging from a balcony in Paris. What a heroic action. pic.twitter.com/TSmgqRX5Io