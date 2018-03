'Rođena sam kao dječak, ali oduvijek se osjećam kao žena'

Moje staro ime, kad sam rođena, bilo je Matej. To ime dala mi je starija sestra, počinje svoju ispovijed Laura Babić (19) iz Babine Grede.

Nakon što promijeni spol, prvo je mislila uzeti žensku verziju svog imena, Matea, ali je shvatila da bi je to stalno podsjećalo na prošli život, koji želi izbrisati.

- Jako mi se svidjela priča o Francescu Petrarci i njegovoj ljubavi prema Lauri. Stoga sam izabrala ime Laura - kaže ova hrabra djevojka. Njezina životna priča poslužila je županjskim gimnazijalcima kao inspiracija za snimanje petominutnog filma za natjecanje na Festivalu drame, filma i debate u Zagrebu.

Laura je njihova priča na temu o identitetu i diskriminaciji drukčijih jer je rođena kao dječak te, iako živi u maloj sredini, koja je ne prihvaća, imala je dovoljno hrabrosti izboriti se za sebe.

- Još kad sam bila mala, osjećala sam da nešto nije u redu sa mnom. Bila sam dječak, ali se nisam tako osjećala. Radije sam se igrala sestrinim igračkama nego onima primjerenijim dečkima.

Željela je haljine, ružičasto...

Odijevali su me kao dječaka, ali ja sam željela haljine, ružičastu boju, majice s volanima. I kad sam si planirala život, razmišljala sam o sebi kao o djevojci - kaže Laura, koja ne može točno definirati svoje dječje osjećaje vezane za svoj spol. Najčešće su je zbunjivali.

- Mama je isto počela primjećivati da sam drukčija. Nije mi zabranjivala igranje sestrinim lutkama, bilo joj je čudno, pitala me zašto to želim, ali nisam imala pravi odgovor. Dopuštala mi je, valjda je mislila da je to neki dječji hir ili je možda i ona nešto osjećala - priča dalje Laura odajući nam kako je ponekad, ispod muške odjeće, nosila ženske gaćice ili topiće samo da se osjeća bolje.

Foto: Privatni album

Kako je odrastala, imala je sve veći problem s prihvaćanjem svog muškog tijela, no sve je tajila i od najbližih, a posebno od svoje okoline. Babina Greda je veliko slavonsko selo, ali i dalje je selo, u kojemu ljudi teško prihvaćaju različitost.

- Kad sam 2014. godine bila u Austriji kod rodbine, gledala sam na televiziji Andreja, odnosno Andreju Pejić, danas poznatog svjetskog ženskog modela, koji je također rođen kao muško. Tad sam prvi put vidjela i čula da postoji osoba koja se osjeća kao ja, da se to zove transrodnost. Tad sam shvatila da moj osjećaj nezadovoljstva vlastitim tijelom, gađenje koje sam osjećala prema svog muškom tijelu, zapravo ima dublje značenje. Otkrila sam da sam i ja transrodna osoba. Nakon što se Andreja operirala, to mi je dalo nadu da i ja možda ipak mogu biti sretna i zadovoljna u budućnosti. Od tog dana operacija promjene spola, kompletna tranzicija, ma kako teška i dugotrajna bila, moja je jedina želja - priča Laura, koja je tu svoju spoznaju otkrila mami.

Voli nositi štikle i šminkati se

Iako šokirana, mama je stala uz nju i postala joj podrška. Laura je tad odlučila da će se početi odijevati kao žensko. Sama si je počela kupovati odjeću, komad po komad, što ju je neizmjerno veselilo. Otkrila je i da voli nositi štikle te, iako ima broj cipela 40-41, kupila ih je nekoliko.

- Počela sam gledati tutorijale na internetu za šminkanje, lakiranje noktiju, pustila sam kosu. U jednom sam trenutku života potražila i pomoć psihologa, da mi pomogne raščistiti neke dileme i pitanja. Mogu reći da mi je to jako pomoglo jer dotad sam bila vrlo loše, sad sam dobro. Naučila sam živjeti sa svojim tijelom. Izronila sam iz svih loših stvari i gledam samo u budućnost - priča Laura.

Kao i većina djevojaka, voli se fotografirati, ali samo malo fotografija objavi na Facebooku.

- Većina mojih slika na društvenim mrežama nije javna zbog negativnih komentara i uvreda ljudi koji ne znaju ništa o meni. Ali meni više nije bitno što ljudi misle ili što će reći. Ne nakon što mi se dogodilo najgore u životu, a to je da su me, prije nešto više od godinu dana, u ulici u kojoj sam odrasla, u kojoj živim cijeli život, dočekala djeca i gađala me kamenjem s ceste. Bila sam šokirana, užasnuta, što me okružuje tolika mržnja, nerazumijevanje, neprihvaćanje. Bio je to najgori dan u mojem životu - prisjeća se Laura, koja je završila srednju školu u Vinkovcima, gdje mnogi njezini prijatelji znaju da je transrodna.

Foto: Privatni album

Operacija stoji 10.000 eura

Neki su je prihvatili i postali njezini najbolji prijatelji, a oni drugi je ne zanimaju.

- Na fakultet trenutačno ne želim ići. Tražim mogućnosti operacije spola. Raspitivala sam se o cijenama kod nas i u okruženju. Saznala sam da u Srbiji to košta oko 10.000 eura. Taj novac nemam, ogroman mi je. No to je moj život, moja jedina budućnost, i moram pronaći način na koji ću to realizirati - dodaje Laura, koja planira baviti se humanitarnim radom.

Laura je bila inspiracija za kratki dokumentarac

Dokumentarac je nastao na siječanjskoj radionici o transrodnim osobama, u kojoj je sudjelovalo deset učenika Engleske dramske grupe, uz mentorstvo profesorice Katarine Berać Vuić. Snimanje i montažu filma potpisuje Jadran Klajić, učenik 1. d razreda.

'Transrodne osobe postoje, to nije bolest, nismo ludi'

U filmu sam pristala govoriti o sebi jer želim da ljudi znaju da transrodne osobe postoje, da su stvarne, da to nije bolest, da nismo ludi ni čudni, kaže Laura Babić, koja i dalje živi u Babinoj Gredi. Dodaje da, ako želimo biti slobodni i učiniti ovaj svijet sretnijim, moramo se boriti protiv stereotipa.