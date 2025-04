Rođendan Ponosa Hrvatske za pamćenje: Heroji, uzor ste svima nama! Ostanite takvi!

Jasenka Bastaić, Šimun Petar Perasić, Danijel Ljubić, Martin Miletović, Anteo Čota i Robert Kalčić, Baby Lasagna, Lara Car, Jela Zucalo, Nedjeljka Todorović, Miro Jurkić, Ivan Đodan, Hrvoje Mužević, Amel Topić, Adin Solak, Ante Vukušić, Gabriel Bratim, učiteljica OŠ Prečko, oni su dobitnici jubilarnog 20-og Ponosa Hrvatske. Nasmijali su nas, ali i izmamili suze na lice.

Teško je bilo ostati imun na iskrenost sedmogodišnje djevojčice koja je postala najbolja prijateljica jednog teško bolesnog dječaka koji dugo nije imao priliku družiti se sa svojim vršnjacima. To su Lara Car (7) i Ante Mikulić (6) iz Slavonskog Broda. Lara je prvo rastopila srca gledatelja komentiravši koliko je kipić kojeg je zasluženo dobila težak. Spustila ga je na pozornicu i onda ispričala sve o svom prijateljstvu s Antom, za kojeg je sustav godinama tvrdio da ne može u vrtić jer uvjeta tamo za njega nema.

Zagreb: Sve?ana dodjela nagrade Ponos Hrvatske | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

- Ante je super prijatelj. Najčešće se igramo na valjanje, a ja ga i škakljam. Učim ga boje i do sada sam ga naučila sve boje - otkrila je djevojčica, pokupivši sve simpatije prisutnih. Slično je prošao i devetogodišnji dječak Gabriel Bratim iz Siska koji je spasio život drugom djetetu koje se utapalo. Nitko od odraslih nije reagirao, ali Gabriel je vidio da pluta i izvukao ga na sigurno.

- On je danas jako dobro - rekao je Gabriel za spašenog prijatelja i zaradio aplauz.

Još dva prijatelja bila su na pozornici. Šimun Petar Perasić i Jan Grgec. Šimun Petar osvoji je nagradu jer je pomogao skupiti novac za specijalna kolica u kojima na utrkama na koje ide, gura djecu s teškoćama u razvoju kako bi i ona osjetila radost kretanja.

Zagreb: Svečana dodjela nagrade Ponos Hrvatske | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

- Radim to jer volim trčanje i jer sam jako sretan kad meni i Janu stavljaju medalju oko vrata. Volim i svog Jana, on je moj heroj - rekao je empatični Šimun Petar koji i sam ima teškoće u razvoju, ali mu je briga za drugu djecu na prvome mjestu.

Na djecu i mlade ove smo godine posebno ponosni. Čak šestero momaka iz iste srednje škole dobitnici su nagrade. I to za dva različita, odvojena, humana djela. Pokazali su da ne 'vise' svi na mobitelima kako volimo reći za nove generacije, nego mogu biti hrabri i odgovorni i spašavati ljudske živote te biti ozbiljna inspiracija.

Martin Miletović, Anteo Čota i Robert Kalčić iz Prometne škole u Rijeci, ugledali su čovjeka kako nepomično leži i odjurili mu pomoći.

- Hvala profesorima koji su nas naučili kako pružiti prvu pomoć jer smo sada to mogli iskoristiti. Drago nam je da smo mogli pomoći čovjeku - oduševio je svojim odgovorom Miletović.

Amel Topić, Adin Solak, Ante Vukušić također iz Prometne škole u Rijeci, uletjeli su u goruću zgradu te iz nje izbavili radnike i jednu staricu. Voditelji su ih pitali jesu li se bojali i oduševili se odgovorom.

- Jedino što mi je bilo u glavi bilo je kako im pomoći i ništa više - rekao je Ante.

Sjećate se bebe koju je netko ostavio u kanti za smeće u Zaprešiću prošle godine? Pronašla su je opet dva mlada dečka. I njih smo doveli na pozornicu da ih svi vide jer oni su definitivno Ponos Hrvatske. Miro Jurkić i Ivan Đodan prisjetili su se tih šokantnih trenutaka.

Zagreb: Svečana dodjela nagrade Ponos Hrvatske | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

- Istinski sam se nadao da nije ono što mislim i da iz kante ne dolazi bebin plač. Ali pokazalo se da je ono najgore - rekao je Miro. Odmah su zvali policiju i Hitnu pomoć.

- Ni danas ne mogu vjerovati da neko ljudsko biće može ostaviti tek rođenu bebu u kanti za smeće, pogotovo ne mogu vjerovati da bi to učinila majka - rekao je Ivan.

Učiteljici iz Osnovne škole Prečko koja je u prosincu prošle godine obranila svoj razred od napadača, nitko ne zna ime. Ipak, publika je utihnula na spomen njenog herojskog čina, na pomisao na njenu ljudskost i na to koliko ljubavi ima za svoje učenike, za nevine, za djecu. U tišini se pogledao kratki video prilog o tom stravičnom danu, a voditelji su i sami teško susprezali suze rekavši kako ćemo učiteljici nagradu poslati kući i kako je nikada nećemo zaboraviti.

Gledatelje je duboko dirnula i priča o Jasenki Bastaić koju je teška bolest razdvojila od ljubavi njenog života, njenog Nikole. Nakon što je preminuo od karcinoma, Jasenka je njemu u spomen osnovala udrugu koja pomaže bolesnoj djeci, jer to su ona i suprug radili dok je bio živ.

Hrvoje Mužević spasio je čovjeka iz potopljenog pothodnika, ali uz to, svih je oduševila njegova jednostavnost, neposrednost i obilje humora.

Zagreb: Sve?ana dodjela nagrade Ponos Hrvatske | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

- Žena mi je rekla da ne izlazim iz auta, rekla mi je da ništa ne znam. Ali nisam je slušao spasio sam čovjeka, a nakon toga sam dostavio hranu na koju sam u startu bio išao. Čovjek kojem sam pozvonio i dao mu hranu vidio je da sam mokar do gle kože, ali me svejedno pitao: "Pa gdje ste vi do sad?" Znao sam da bi bilo previše da mu sve idem ispočetka objašnjavati - rekao je Mužević, a smijeh se prolomio publikom.

Duboki naklon zaslužuje i Danijel Ljubić, pogrebnik iz Osijeka koji je besplatno pokopao mnoge koji nisu imali za dostojanstven pokop svojih najmilijih.

Nagradu publike odnio je Baby Lasagna koji je trenutno na europskoj turneji, ali i njega smo vidjeli na dodjeli. Nije mogao doći osobno, ali poslao nam je video u kojem nam zahvaljuje i pozdravlja nas.

- Drago mi je što me baš nacija izabrala, to mi stvarno puno znači - poručio je Baby Lasagna komentirajući činjenicu da je nagradu Ponos Hrvatske dobio zahvaljujući prijavama koje su za njega stizale tijekom cijele godine, ponajviše jer je donirao novac bolnicama u Hrvatskoj.

A sve ove prekrasne dobitnike odabrao je naš četveročlani žiri: sociolog Ivan Perkov, dugogodišnja HRT-ova voditeljica Ivana Vilović, predsjednik zaklade Solidarna i ujedno bivši dobitnik nagrade Ponos Hrvatske - Ivan Blažević te glavni urednik 24sata Ivan Buča.

Upravo su Buču voditelji pitali je li bilo teško odabrati ovogodišnje dobitnike.

- Svi su oni zaslužili ovu nagradu. Ne samo oni koji su je stvarno dobili nego i oni nominirani. Kad čujete te priče i shvatite tko su ti ljudi, ništa vam nije teško. To su priče koje inspiriraju i ti ljudi su istinski heroji - priznao je Ivan Buča.

Ovogodišnji su se dobitnici, s obzirom na 20. godišnjicu nagrade, našli na istoj pozornici s ovogodišnjim dobitnicima, a gledatelji su taj emotivni susret pratili na Drugom programu Hrvatske radiotelevizije.

Ponovo smo doveli legendarne Crvene Nosove, dobitnike iz 2011. godine koje nikad nismo zaboravili i koji su, na sve nas, kad su se pojavili, ostavili iznimno jak dojam. Otkrili su nam što se u njihovom radu promijenilo od 2011., odnosno, koliko su od tada dječjih lica nasmijali obilazeći bolnice diljem zemlje. A radi se o tisućama. Voditeljima Dušku Ćurliću i Zlati Muck poklonili su svoje spužvaste crvene noseve i nasmijali su publiku.

Nedeljka i Vladimir Bocak također su bili ponovo s nama na pozornici nakon šest godina. Bračni par iz Đurđevca, u vrijeme kada je dobio nagradu, bio je udomio 20 djece. Situacija se od tada i kod njih promijenila. Njihova nesebičnost i ljubav prema nezbrinutim mališanima nikad se nije ugasila. Ovi su ih predivni ljudi nastavii udomljavati i sada su dosegli brojku od nevjerojatnih 30 udomljenih djevojčica i dječaka, a publika ih je zbog toga nagradila gromoglasnim pljeskom. Na 20. dodjelu Ponosa Hrvatske doveli su najmlađih četvero mališana i otkrili odakle im snaga, volja, požrtvovnost...

- To je dar primanja i davanja ljubavi. Većeg dara od toga nema. Mi uživamo i u jednom i u drugom i unatoč svim izazovima kojih imamo kao i svaka druga obitelj, na kraju dana važna nam je samo ta ljubav koju svi osjećamo jedni za druge - rekla je Nedeljka. Voditelji su pitali i Vladimira što bi poručio parovima koji bi htjeli udomiti djecu ali se još nećkaju.

Zagreb: Svečana dodjela nagrade Ponos Hrvatske | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Vjerujte, ta djeca s toliko nade čekaju da ih se udomi i pruži im se ljubav, da nemate što čekati - rekao je Vladimir.

Dogradonačelnica Gline Branka Bakšić Mitić doćšla je u ime inicijative Ljudi za ljude koja brine o ljudima u zabačenim dijelovima Banije i to ne samo nakon potresa. Na dodjeli nisu mogle biti i druge dvije osnivačice, novinarka Maja Sever i Mateja Medlobi. Udruga godinama brine za ljude s niskim primanjima, one na rubu gladi, one koje nitko drugi ne posjećuje jer zapravo, njihovih adresa često ni nema na kartama.

- Radi se o ljudima koji imaju po 200 eura mirovine i doista jedva preživljavaju. Za takve mi brinemo. Hvala redakciji 24sata što prati naš rad i što je prepoznala probleme koje imaju ljudi o kojima mi brinemo - rekla je Bakšić Mitić.

Zagreb: Svečana dodjela nagrade Ponos Hrvatske | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

A tu je i udruga Sjena koja postoji od 2013. i okuplja roditelje djece s poteškoćama u razvoju i invaliditetom. Nagradu su dobili 2020. godine. Suzana Rešetar i Sabina Lončar koje su i same majke djece s teškoćama u razvoju, otkrile su koliko im je nagrada pomogla da postanu još vidljivije u javnom životu i time dobiju veću šansu u borbi za prava sve djece s teškoćama u razvoju.

Sigurni smo da se dobro sjećate svih nabrojanih dobitnika. Često su u medijima upravo zato jer rade velike stvari. Jer ne posustaju u borbi za bolje sutra i zato jer se njihova svjetla ne mogu tako lako ugasiti. Oni obasjavaju put za sve nas, pogotovo za one čiji se glas ne čuje. Kroz godine smo nagradili 455 heroja, proslavili više od 300 spašenih života, donijeli 50 priča o sprečavanju katastrofa, podijelili s vama stotinjak priča o pomaganju potrebitima. Ponosili smo se pričama o udomljavanju preko 80 djece, samo prošle godine imali smo oko 200 prijava čitatelja.

Ponos Hrvatske postao je prepoznatljiv i zahvaljujući dugogodišnjem voditelju Dušku Ćurliću koji je s nama gotovo od samog početka. Godinama je uz njega program vodila Barbara Kolar, a zadnje dvije godine ponosni smo na Zlatu Muck. Legendarni voditelj Ćurlić se prisjetio kako mu je bilo na samim počecima vođenja Ponosa.

- Na probi, slušajući o herojima, u grlu mi je zastala knedla, a oči su mi zasuzile. Teško sam govorio - priznao je Ćurlić. Dodao je kako mu vođenje Ponosa još uvijek pričinjava zadovoljstvo te da o zasićenju nema govora.

Zagreb: Svečana dodjela nagrade Ponos Hrvatske | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

A cijelu je večer začinio i glazbeni dio programa. Pjevačica Zsa Zsa i Damir Kedžo otpjevali su duet, a potom i svaki svoju skladbu, a dvije pjesme otpjevala je i Vanda Winter. Svi su izvođači nastupali uz pratnju Zagrebačke filharmonije.

