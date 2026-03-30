Roditelji bijesni: 'Inkluzivni dodatak koristimo za lijekove. Nismo kockari ni alkoholičari'

Svrstali su nas među kockare i alkoholičare. Ponizili su nas, a sve da zaviruju u našu privatnost, rekla nam je Suzana Rešetar iz Udruge Sjena o novom projektu digitalne kartice inkluzivnog dodatka koja će za sada obuhvatiti korisnike čiji inkluzivni dodatak primaju roditelji ili skrbnici.

Ministar rada i socijalne politike, Alen Ružić, rekao je da je kartica dizajnirana da bude funkcionalna i praktična. Uvode ju zbog negativnih iskustava korisnika, a s vremenom će uvesti i ograničenja korištenja. Tako se kartica neće moći koristiti u kladionicama, trgovinama koje prodaju cigarete i alkohol. Dodao je da se zasad radi samo o tehničkoj pripremi elektroničke kartice za socijalne naknade i da mu nije jasno zašto se u medijima digla tolika buka. Objasnio je da je riječ o novcu poreznih obveznika zbog čega bi uveli ograničenja.

Ponovio je kako su višekratno isticali činjenicu da rade tehničku pripremu, da rade u interesu korisnika i da će samu korisničku platformu, dakle funkcionalnost kartice, finalizirati u budućnosti isključivo u razgovoru s korisnicima. Naveo je kako rade u interesu ljudi koji dobivaju inkluzivni dodatak te da je to "sjajna inicijativa". Pri tome je dodao kako ova Vlada daje "ogroman novac" kako bi sugrađani u potrebi imali što bolju kvalitetu života.

- Nije mi jasno zbog čega se od informacije da mi tehnički razvijamo karticu, da radimo na razini financijske razrade novčanih tokova i na razini digitalne, tehničke podloge, digla nekakva buka. Ne znam koji je interes, očito nije baš na strani korisnika. Kada se uz takav trud i dobre namjere kroz digitalizaciju i veću dostupnost nepotrebno spekulira u medijskom prostoru, ne mogu reći da mi je drago. Mislim da moramo biti jedinstveni jer je sve to za dobrobit naših korisnika -rekao je ministar.

Iz Udruge Genom kazali su kako kartica otvara niz ozbiljnih problema. Dodaju da ograničava pravo raspolaganja sredstvima koja pripadaju korisniku, uvodi selektivna ograničenja potrošnje bez individualne procjene potreba, zadire u privatnost obitelji kroz nadzor trošenja, stvara pravnu nesigurnost (tko odlučuje što je "dopuštena" kupnja), dovodi u pitanje ulogu skrbnika kao zakonskog zastupnika djeteta te potencijalno diskriminira osobe s invaliditetom u odnosu na druge građane.





- Grade mišiće na krivoj populaciji. Uvođenje inkluzivne kartice s ograničenjima potrošnje, odnosno zabranama i kontrolom. O čemu mi pričamo? To je pravo osobe s invaliditetom. Pravo da on ili ona samostalno odlučuje gdje će tu potporu za prevladavanje prepreka i uključivanje u društvo potrošiti. To je njihovo pravo. Kako i na koji način će to koristiti. Ne mogu oni govoriti gdje će se što potrošiti. Ili pravo ostvarujem ili ne. Ne možeš takvu vrstu potpore ograničavati - rekla je Suzana.

Kazala je da je ulaženje u džep, u karticu, u osobni prostor i život osoba s invaliditetom protuustavno. Dodala je da će im uvođenje ovog projekta uvelike otežati već dodatno težak život. Od dodatka, kako je ispričala, plaćaju skupe lijekove, hranu, stanarinu.

- Oni žele baš na ovoj populaciji pokazivati snagu i lomiti kičmu ljudima koji ionako žive na rubu egzistencije. Velika većina tim novcem kupuju lijekove. Plaćaju dodatnu pomoć da im pomogne, često i neprijavljeno jer im Republika Hrvatska nije osigurala osobnu asistenciju. I dalje nadoplaćuju pomoćnike u nastavi kako bi djeca mogla ići u školu, ostvarivati ono ustavno pravo koje inače ne mogu. Plaćamo režije, hranu, stanarinu, rate kredita da ne završimo na ulici. Majci koja deset puta dnevno oživljava dijete sigurno nije do kockarnica i zabava. Spinovi koje šire vrijeđaju zdrav razum. To je takva uvreda da je teško opisati. Uvođenje takvih kartica je zapravo uvođenje socijalnih vaučera. Potrošit ćeš tamo gdje ti ja kažem i onoliko koliko ti ja odredim - rekla je Suzana.

Kazala nam je da im se javila majka troje maloljetne djece, najmlađe se bori s neuroblastomom. Ako se uvedu ograničenja, kako nam je ispričala, ona neće moći prebaciti novac mužu koji ne radi jer brine o djeci.



- Od čega će živjeti. Govori se da se sve radi u najboljoj namjeri, pa i najgore stvari u povijesti često su se pravdale "najboljom namjerom" i zakonima. Ovo se pokušava prikazati kao nekakav epohalni iskorak. Vidjeli smo kako su takvi "epohalni iskoraci" završili. Velikom sramotom, padom zakona na Ustavnom sudu. Na sve smo to upozoravali, ali nas se nije htjelo slušati. Inkluzivni dodatak nikada nije smio biti svrstan u socijalne naknade. Svrha inkluzivnog je potpora. Financijska potpora za prevladavanje prepreka uzrokovanih invaliditetom. Postoje gorući problemi kojima se ministar treba pozabaviti. Ovo nije jedan od njih - zaključila je Suzana.

- Što ako roditelj želi štedjeti dio inkluzivnog dodatka kako bi djetetu kupio medicinsko pomagalo ili opremu koja višestruko premašuje mjesečni iznos od 720 eura? Imaju li naša djeca pravo na putovanja, ljetovanja? Na koji način će skrbnici doći do gotovine u situacijama kada je ona nužna, ako se podizanje gotovine ograničava - upitali su iz Udruge Genom.