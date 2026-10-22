Obavijesti

News

Komentari 0
MOLBA

Roditelji djece na logopetskoj terapiji uputili pisma premijeru i predsjedniku: 'Dosta čekanja'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Roditelji djece na logopetskoj terapiji uputili pisma premijeru i predsjedniku: 'Dosta čekanja'
Foto: 123RF
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Više od 1500 roditelja djece koja pohađaju logopetsku terapiju zatražilo je hitan dijalog s vladom, upozoravajući na moguće gubitke stručne pomoći zbog novih tehničkih uvjeta koje ne ispunjava većina privatnih praksi.

Ne želimo čekati zatvorena vrata kabineta kako bismo tek tada počeli tražiti rješenje”, poručuje više od 1500 roditelja u pismima koja su stigla Hrvatskoj asocijaciji logopeda poduzetnika (HALP), uz molbu da se proslijede predsjedniku Zoranu Milanoviću, premijeru Andreju Plenkoviću i ministrici zdravstva Ireni Hrstić. Povod su novi minimalni tehnički uvjeti koje, prema anketi HALP-a, ne ispunjava velik broj privatnih logopedskih praksi, a zbog kojih bi više od 40 % njih moglo trajno prestati s radom. Strahujući da bi njihova djeca tako mogla ostati bez pravodobne stručne pomoći, roditelji traže da se njihov glas čuje i rješenja pronađu prije nego što posljedice postanu stvarnost.

„Privatne kabinete mnoge obitelji koriste zato što drugdje ne mogu pravodobno dobiti pomoć. Zatvaranje postojećih kabineta zato otvara pitanje na koje još nemamo konkretan odgovor: gdje će naša djeca nastaviti terapiju? U nekim sredinama gubitak jednog logopeda može značiti gubitak jedine lokalno dostupne mogućnosti. Za roditelje to znači dodatna putovanja i novu organizaciju obiteljskog života, a za djecu čekanje i mogući prekid kontinuiteta terapije. Posebno nas zabrinjava gubitak vremena za ranu intervenciju. Razvojne potrebe djece ne mogu čekati administrativna rješenja”, poručuju u pismu predsjedniku Milanoviću.

Roditelji od predsjednika traže da podrži očuvanje dostupnosti i kontinuiteta logopedske terapije, potakne Vladu i Ministarstvo zdravstva na hitan dijalog s roditeljima i pogođenim logopedima te primi predstavnike roditelja kako bi mu iznijeli konkretne teškoće s kojima se suočavaju njihove obitelji.

PRIKUPJENO JE 4530 EURA 'Svima veliko hvala, jer bez pomoći dobrih ljudi moja Petra ne bi uspjela stati na noge'
'Svima veliko hvala, jer bez pomoći dobrih ljudi moja Petra ne bi uspjela stati na noge'

Premijeru i ministrici poručuju da Vlada i Ministarstvo zdravstva trebaju preispitati sporne minimalne tehničke uvjete, prihvatiti stručno utemeljene, sigurne i provedive standarde te osigurati pravedne i realne rokove prilagodbe. Ako se uvjeti ne izmjene, očekuju konkretan plan kojim će se očuvati dostupnost i kontinuitet terapije za svako pogođeno dijete.

„Ne možemo razumjeti zašto bi dijete, zbog visine stropa ili propisane kvadrature prostora, moralo izgubiti terapiju u kabinetu u kojem napreduje. Ako takvi zahtjevi imaju nužnu stručnu i sigurnosnu svrhu, očekujemo jasno obrazloženje. Ako postoje jednako kvalitetna i sigurna rješenja prilagođena logopedskoj djelatnosti, želimo da se ona ozbiljno razmotre”, stoji u pismu prema premijeru Plenkoviću i ministrici Hrstić.

Njihov apel potaknut je inicijativom za očuvanje dostupnosti logopedske terapije koju provodi HALP. Na temelju provedene ankete, udruga upozorava da 85 % privatnih logopedskih praksi ne ispunjava propisane uvjete, a 40 % će zbog toga trajno prestati s radom. To znači da će minimalno 7.000 korisnika, mahom djece, izgubiti svoje mjesto za terapiju. Pokrenuli su kampanju „7.000 razloga”, koju prati i peticija

, s ciljem sprječavanja ovog scenarija.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Liječnici o curici koju je usisao filter bazena: Stabilno je, ali još je rano za bilo kakve prognoze
STRAVA U ISTRI

Liječnici o curici koju je usisao filter bazena: Stabilno je, ali još je rano za bilo kakve prognoze

Maloljetna turistkinja iz Njemačke se tijekom ronjenja približila zidnom filteru na dubini od oko jednog metra i gotovo stradala. Prebacili su je helikopterom u KBC Rijeka gdje je na odjelu intenzivne njege
STRAVA U ISTRI Curici filter u bazenu povukao kosu. Prebacili je helikopterom u KBC Rijeka!
UŽAS

STRAVA U ISTRI Curici filter u bazenu povukao kosu. Prebacili je helikopterom u KBC Rijeka!

Maloljetna turistkinja iz Njemačke se tijekom ronjenja približila zidnom filteru na dubini od oko jednog metra i gotovo stradala. Pomogli su joj član obitelji i gošća hotela, koji su djevojčici pružali reanimaciju
Može li Plenković i na koji način spasiti Vladu i imati novu većinu bez Penave? Ovo su sve opcije...
KALKULATOR VEĆINE

Može li Plenković i na koji način spasiti Vladu i imati novu većinu bez Penave? Ovo su sve opcije...

U svakom slučaju, računica je složena jer DOMiNO kaže: "Mi u vlast sigurno nećemo, ponuda više nije na stolu". HDZ može podnijeti odlazak polovice DP-ovaca i na to računa, ali odlazak svih bi teško nadomjestio

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026