Roditelji djece na logopetskoj terapiji uputili pisma premijeru i predsjedniku: 'Dosta čekanja'

Ne želimo čekati zatvorena vrata kabineta kako bismo tek tada počeli tražiti rješenje”, poručuje više od 1500 roditelja u pismima koja su stigla Hrvatskoj asocijaciji logopeda poduzetnika (HALP), uz molbu da se proslijede predsjedniku Zoranu Milanoviću, premijeru Andreju Plenkoviću i ministrici zdravstva Ireni Hrstić. Povod su novi minimalni tehnički uvjeti koje, prema anketi HALP-a, ne ispunjava velik broj privatnih logopedskih praksi, a zbog kojih bi više od 40 % njih moglo trajno prestati s radom. Strahujući da bi njihova djeca tako mogla ostati bez pravodobne stručne pomoći, roditelji traže da se njihov glas čuje i rješenja pronađu prije nego što posljedice postanu stvarnost.

„Privatne kabinete mnoge obitelji koriste zato što drugdje ne mogu pravodobno dobiti pomoć. Zatvaranje postojećih kabineta zato otvara pitanje na koje još nemamo konkretan odgovor: gdje će naša djeca nastaviti terapiju? U nekim sredinama gubitak jednog logopeda može značiti gubitak jedine lokalno dostupne mogućnosti. Za roditelje to znači dodatna putovanja i novu organizaciju obiteljskog života, a za djecu čekanje i mogući prekid kontinuiteta terapije. Posebno nas zabrinjava gubitak vremena za ranu intervenciju. Razvojne potrebe djece ne mogu čekati administrativna rješenja”, poručuju u pismu predsjedniku Milanoviću.

Roditelji od predsjednika traže da podrži očuvanje dostupnosti i kontinuiteta logopedske terapije, potakne Vladu i Ministarstvo zdravstva na hitan dijalog s roditeljima i pogođenim logopedima te primi predstavnike roditelja kako bi mu iznijeli konkretne teškoće s kojima se suočavaju njihove obitelji.

Premijeru i ministrici poručuju da Vlada i Ministarstvo zdravstva trebaju preispitati sporne minimalne tehničke uvjete, prihvatiti stručno utemeljene, sigurne i provedive standarde te osigurati pravedne i realne rokove prilagodbe. Ako se uvjeti ne izmjene, očekuju konkretan plan kojim će se očuvati dostupnost i kontinuitet terapije za svako pogođeno dijete.

„Ne možemo razumjeti zašto bi dijete, zbog visine stropa ili propisane kvadrature prostora, moralo izgubiti terapiju u kabinetu u kojem napreduje. Ako takvi zahtjevi imaju nužnu stručnu i sigurnosnu svrhu, očekujemo jasno obrazloženje. Ako postoje jednako kvalitetna i sigurna rješenja prilagođena logopedskoj djelatnosti, želimo da se ona ozbiljno razmotre”, stoji u pismu prema premijeru Plenkoviću i ministrici Hrstić.

Njihov apel potaknut je inicijativom za očuvanje dostupnosti logopedske terapije koju provodi HALP. Na temelju provedene ankete, udruga upozorava da 85 % privatnih logopedskih praksi ne ispunjava propisane uvjete, a 40 % će zbog toga trajno prestati s radom. To znači da će minimalno 7.000 korisnika, mahom djece, izgubiti svoje mjesto za terapiju. Pokrenuli su kampanju „7.000 razloga”, koju prati i peticija