Roditelji djeteta koje je umrlo u Sl. Brodu dovedeni u Državno odvjetništvo: Ići će u istražni?

Policija je privela majku i oca nakon tragične smrti njihove kćeri koje je u četvrtak preminulo u bolnici u Slavonskom Brodu. Neslužbeno doznajemo da su uzrok smrti bile velike opekline po leđima zbog kojih dijete nije moglo disati.

Privedeni su stigli u Županijsko državno odvjetništvo, a pred suca istrage će vjerojatno sutra. Kako doznajemo, očekuje se da će državni odvjetnik tražiti 30 dana istražnog zatvora. Jedan od razloga je vjerojatno to što majka nije hrvatska državljanka, pa postoji mogućnost bijega.

Foto: Franjo Lepan/24sata

Obdukcijski nalaz nije dostupan medijima. Kako neslužbeno doznajemo roditelji su pokušali dijete zaliječiti kremama, no u četvrtak se stanje pogoršalo pa su je doveli u bolnicu. No ni tada nisu obavijestili policiju, već je to učinila bolnica.

Odvjetnik: Majka je odgovarala na pitanja

- Mogu vam reći da je izvršeno prvo ispitivanje, gdje je majka iskazivala i odgovarala na postavljena pitanja. Međutim, prije svega, ovo je jedna strašna tragedija, to nije nešto što je namjerno napravila, ona je u strašnom šoku - rekao je odvjetnik Zoran Mataić.

- Hoće li ŽDO predložiti pritvor, znat ćemo nakon ispitivanja oca, koje je trebalo biti oko 18.30. No to je prekasno za izvođenje pred suca istrage, pa ja očekujem, da ako bude takvog prijedloga ŽDO, da će o njemu sudac odlučivati sutra ujutro - dodao je.

Zašto roditelji nisu odmah odveli dijete u bolnicu?

- Ne smijem ulaziti u sadržaj razgovora. Da ne ulazim u sadržaj razgovora, roditelji su jednostavno vjerovali da konzervativnim tretmanom mogu otkloniti posljedice. Dalje od tog ne bih govorio.

- O nalazu obdukcije ne mogu ništa reći, nemam ga i nisam ga pročitao.

Foto: Franjo Lepan/24sata

Neslužbeno doznajemo da je dijete živjelo s roditeljima u iznajmljenom stanu u Slavonskom Brodu. Osim tog djeteta, roditelji imaju još troje djece.