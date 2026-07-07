Roditelji idu u prosvjed zbog radnih bilježnica, gradonačelnik naglo promijenio mišljenje

Gradsko vijeće Dugog Sela u prosincu je donijelo odluku kako će novac za radne bilježnice za svoje učenike preusmjeriti vatrogascima. Obećali su i kako će na rebalansu proračuna u lipnju to promijeniti, no nisu učinili ništa. Roditelji oko 1500 dugoselskih osnovaca primili su krajem lipnja obavijest da sami moraju nabaviti i platiti radne bilježnice, zbirke zadataka i druge materijale.

Proračun za nabavu školskih udžbenika i drugih obrazovnih materijala smanjen je za 115.000 eura, na 42.500 eura. Smanjen je i proračun za nabavu udžbenika u srednjim školama. Zbog svega su se pobunili roditelji, koji za ovu subotu najavljuju i prosvjed ispred gradske uprave u Dugom Selu. Kako navode, obrazovanje nije luksuz, no ovakvom odlukom pretvara se upravo u to. Naime, komplet radnih bilježnica i drugog pribora doseže i 250 eura.

No odmah nakon najave prosvjeda gradska je uprava okrenula ploču. Na portalu Dugoselska kronika objavljeno je sljedeće:

- Gradonačelnik Grada Dugog Sela donio je Odluku o sufinanciranju radnih bilježnica i drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola s prebivalištem na području Grada Dugog Sela za školsku godinu 2026/2027. Grad će roditeljima refundirati troškove nabave radnih bilježnica i drugih obrazovnih materijala u iznosu do 50 eura po učeniku.

Zahtjeve za sufinanciranje uprava će primati od 17. kolovoza do 31. listopada. Roditelji moraju osobno doći, s računima za kupljene radne bilježnice, potvrdu o prebivalištu učenika te potvrdu o redovitom upisu učenika u školsku godinu 2026/2027.

- Znači, za 50 eura mi moramo sakupljati potvrde na sve strane, gnjaviti školu, čuvati račune (a neki su već kupili radne i pitanje je imaju li još račune)... Samo zato da nam se zamažu oči. Gradonačelnik Panian je u devet godina mandata uspio izgraditi tek jedan vrtić i stalno smanjuje prava naše djece. No više to nećemo trpjeti, novac iz proračuna nije njegov. U subotu idemo u prosvjed - kažu nam roditelji u Dugom Selu.

Posebno ih boli što je amandman o ukidanju sredstava za učenike donijela koalicija HDZ-a i liste gradonačelnika Nevena Paniana. Upravo se taj HDZ stalno hvali ulaganjima u obrazovanje, a nama su sad prebacili ovaj trošak, kažu.

Inače, gradonačelnik Neven Panian skrenuo je na sebe pažnju javnosti kad je nedavno osvojio prvu nagradu za najljepši vrt u Dugom Selu, za što je osvojio kosilicu. Direktorica Turističke zajednice Dugo Selo, Karmela Vukov Colić, poručila je kako su na natječaj bili pozvani svi stanovnici Dugog Sela.