Roditelji iz Samobora: 'Netko u crnom kombiju mami djecu'. Policija: 'Nismo pronašli nikog'

Na društvenim medijima pojavile su se objave gdje roditelji upozoravaju na crni kombi u Samoboru ispred osnovne škole. Kako su napisali uznemireni roditelji, nepoznata osoba u kombiju mami djecu da uđu u kombi.

Policija je zbog napisa na društvenim mrežama i zaprimljenih informacija, žurno poduzela mjere i radnje u cilju razjašnjavanja svih okolnosti. Kako su nam kazali iz zagrebačke policije, unatoč skromnim informacijama koje su policajci prikupili kroz razgovor s roditeljem djeteta, očevica situacije koja se, prema navodu tog djeteta, dogodila drugoj djeci, bez odgode smo započeli utvrđivati sve okolnosti.





- Obavljenim provjerama, obilaskom uže i šire zone mjesta iz dojave te obavljanjem obavijesnih razgovora policijski službenici za sada nisu potvrdili navode o počinjenju odnosno pokušaju počinjenja bilo kakvog protupravnog ponašanja na štetu djece. Napominjemo da policijski službenici uvijek žurno te s posebnom pažnjom pristupaju provjerama navoda iz zaprimljenih dojava zabrinutih roditelja i poduzimaju potrebne mjere i radnje da se građani, a prvenstveno djeca i roditelji, osjećaju sigurno na području gdje borave, rade ili se školuju. Također, ističemo kako do sada na području Policijske uprave zagrebačke nije zabilježen slučaj otmice ili pokušaja djece u proteklim godinama - kazali su nam iz policije.

Roditeljima savjetuju da nema potrebe objavljivati ovakav ili sličan sadržaj o mamljenju, pokušaju otmice djece kombi vozilom i sl. na društvenim mrežama već je primarno o sumnji potrebno obavijestiti policiju, uz potrebu za kvalitetnom suradnjom građana odnosno pružanja policiji što boljih informacija.

- Djecu treba upozoriti da budu oprezni i izbjegavaju razgovor s nepoznatim osobama ili da primaju bilo kakve poklone nepoznatih osoba (čokolada i slično), kao niti ponuđeni prijevoz do ulice u kojoj žive i slično. Međutim, djecu nije dobro zastrašivati "čudnim ljudima" i kombi vozilima jer će dijete prilikom hodanja ulicom to stalno imati na umu te bilo kakvo uočavanje kombi vozila i "čudnih ljudi" doživjeti kao stvarnu opasnost za svoj život, iako realno opasnosti nema, što će ih dodatno traumatizirati i stvoriti strah od takvih vozila i ljudi te, u konačnici, može negativno utjecati na njih. Djecu treba poučiti da su policajke i policajci njihovi prijatelji i da se uvijek, bez ikakvog straha, mogu njima obratiti na ulici za bilo kakvu pomoć - dodali su.

- Napominjemo da se ovakve informacije o sumnjivom kombiju pojave periodično (najčešće na društvenim mrežama) te savjetujemo građane da, u slučaju potrebe i zapažanja bilo kakvih sumnjivih osoba ili vozila, navedeno dojave policiji na 192 i zatraže intervenciju policijskih službenika koji će pružiti intervenciju i utvrditi činjenično stanje - zaključuju iz policije.