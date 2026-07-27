RODITELJI, PRIPAZITE! Evo gdje pedofili skrivaju kamere kojima snimaju djecu na plaži i moru

Stručnjaci roditeljima savjetuju da djeca na plaži uvijek nose kupaći kostim, da njihove fotografije i videosnimke s ljetovanja ne objavljuju na društvenim mrežama...
Samo tijekom prošle godine u Hrvatskoj su zabilježena čak 452 kaznena djela iskorištavanja djece za pornografiju, a policija upozorava da njihov broj raste u turističkoj sezoni. Posljednji slučaj u Istri zbio se u subotu, kad je Slovak (63), kako navodi PU istarska, snimao nagu djecu.
Samo tijekom prošle godine u Hrvatskoj su zabilježena čak 452 kaznena djela iskorištavanja djece za pornografiju, a policija upozorava da njihov broj raste u turističkoj sezoni. Posljednji slučaj u Istri zbio se u subotu, kad je Slovak (63), kako navodi PU istarska, snimao nagu djecu. |
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Samo tijekom prošle godine u Hrvatskoj su zabilježena čak 452 kaznena djela iskorištavanja djece za pornografiju, a policija upozorava da njihov broj raste u turističkoj sezoni. Posljednji slučaj u Istri zbio se u subotu, kad je Slovak (63), kako navodi PU istarska, snimao nagu djecu.
Policija je uhitila i Poljaka (61) koji je na plaži u Stonu također snimao golu djecu.
Stručnjaci roditeljima savjetuju da djeca na plaži uvijek nose kupaći kostim, da njihove fotografije i videosnimke s ljetovanja ne objavljuju na društvenim mrežama te da obrate pozornost na osobe koje bez opravdanog razloga borave u blizini djece. Svaku sumnju treba odmah prijaviti policiji.
Roditeljima savjetuje da obrate pozornost ne samo na vlastito dijete nego i na osobe koje se neuobičajeno dugo zadržavaju u blizini dječjih bazena i plićaka.
Pravobraniteljica za djecu Tatjana Katkić Stanić upozorila je i na zabrinjavajuću sudsku praksu. Prošle godine čak je 35 počinitelja osuđeno na rad za opće dobro, ponekad i na poslovima na kojima mogu dolaziti u kontakt s djecom, a polovica osuđenih dobila je zatvorske kazne od jedne do dvije godine.