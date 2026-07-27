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RODITELJI, PRIPAZITE! Evo gdje pedofili skrivaju kamere kojima snimaju djecu na plaži i moru

Stručnjaci roditeljima savjetuju da djeca na plaži uvijek nose kupaći kostim, da njihove fotografije i videosnimke s ljetovanja ne objavljuju na društvenim mrežama...
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Samo tijekom prošle godine u Hrvatskoj su zabilježena čak 452 kaznena djela iskorištavanja djece za pornografiju, a policija upozorava da njihov broj raste u turističkoj sezoni. Posljednji slučaj u Istri zbio se u subotu, kad je Slovak (63), kako navodi PU istarska, snimao nagu djecu.
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Samo tijekom prošle godine u Hrvatskoj su zabilježena čak 452 kaznena djela iskorištavanja djece za pornografiju, a policija upozorava da njihov broj raste u turističkoj sezoni. Posljednji slučaj u Istri zbio se u subotu, kad je Slovak (63), kako navodi PU istarska, snimao nagu djecu. | Foto:
Komentari 12

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