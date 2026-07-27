RODITELJI, PRIPAZITE! Evo gdje pedofili skrivaju kamere kojima snimaju djecu na plaži i moru

Pravobraniteljica za djecu Tatjana Katkić Stanić upozorila je i na zabrinjavajuću sudsku praksu. Prošle godine čak je 35 počinitelja osuđeno na rad za opće dobro, ponekad i na poslovima na kojima mogu dolaziti u kontakt s djecom, a polovica osuđenih dobila je zatvorske kazne od jedne do dvije godine.