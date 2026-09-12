Roditelji prosvjedovali jer kasni obnova škola u Zagrebu: Treću godinu su izmješteni u pet škola

Roditelji i učenici Osnovne škole Ivan Goran Kovačić i XVIII. gimnazije prosvjedovali su u subotu na Šalati zbog odgode završetka obnove tih škola, zahtijevajući konkretne odgovore o rokovima dovršetka. Upozorili su da će njihova djeca, koja su razmještena po drugim školama, biti zakinuta za opći uspjeh i kvalitetu školovanja.

Tea Car Marijanović, majka dječaka koji pohađa OŠ Ivan Goran Kovačić, rekla je kako su već treću godinu zaredom izmješteni po pet škola u Zagrebu, a doznali su da ni iduća školska godina nije izgledna za završetak radova.

"To znači da se trećina njihova osnovnoškolskog obrazovanja odvija izvan njihove matične škole. Naša djeca ne traže nikakve privilegije niti luksuze, traže svoju školsku zgradu i svoje djetinjstvo, svoje prijatelje", istaknula je Car Marijanović.

Dodaje kako je svakoga dana takvom situacijom pogođeno oko 10 tisuća ljudi zajedno s još šest škola i dvije srednje škole.

"Situacija je takva da roditelji koji imaju troje djece imaju djecu u tri različite školske zgrade, što je zaista zahtjevno za svakodnevno funkcioniranje", upozorila je.

Od Grada stoga traže odgovornost i da im se odgovori na stalne upite te da im daju konačan rok kada će njihova djeca napokon krenuti u svoju matičnu školu.

Majka jedne od djevojčica Dubravka Botica rekla je kako sve roditelje jako brine sigurnost njihove djece jer su svakoga dana prisiljena sudjelovati u prometu, autobusima se voziti u druge škole te sudjelovati u prometnom kaosu koji, istaknula je, vlada u gradu.

"Posebno smo revoltirani što nikada nismo dobili jasan odgovor od Grada tko je odgovoran za našu djecu dok se voze u autobusima", kaže Botica.

Roditelj dvojice učenika istaknuo je da zbog prijevoza djeca imaju skraćene satove nastave, imaju manje vremena za pisanje ispita i izražava bojazan kako će se to odraziti na rezultate i uspjeh učenika.

Zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet ranije je objasnio zašto radovi kasne. Naveo je da je, kada je krenula obnova, ustanovljeno da nacrti školske zgrade ne odgovaraju, a u procesu su se pojavile nepredviđene okolnosti, poput prodora vode u dvoranu.

Dosad su bila potpisana četiri aneksa ugovora, a po Zakonu o javnoj nabavi može se dogovoriti osnovni ugovor do 50 posto osnovnog iznosa. Taj limit je nažalost dosegnut i više se nije mogao potpisati peti aneks i krenuti dalje s radovima i taj ugovor je morao biti raskinut, rekao je Korlaet.