Maturantica je pisala esej dva sata i 40 minuta u Srednjoj školi fra Andrije Kačića Miošića u Makarskoj. Škola donedavno nije imala ni e-Dnevnik, nema klimu, a zavjese su u više navrata šivali roditelji.

Učenica je u jednom trenu kolabirala pa su pozvali koordinatoricu i dali učenici vode, no na putu do WC-a, učenica je izgubila svijest. Djevojci je pružena pomoć u ambulanti Hitne pomoći gdje je dobila infuziju, a nakon toga su je poslali kući. Nakon ovog nemilog događaja, počeli su izlaziti detalji nabavke klime.

Kako piše Makarska Danas, jedan od roditelja koji se prisjeća bizarne situacije od prije četiri godine je Danijela Klarić Gojak, majka učenice koja je 2017.godine išla u ovu školu. Ona je zbog nesnosnih vrućina i nepodnošljivih uvjeta za rad u učionicama upozorila ondašnjeg gradonačelnika Tonćija Bilića.

Kontaktirala ga je u predizborno vrijeme računajući da će reagirati na činjenicu da oni roditelji, eto, skupljaju novac za klime. No nisu uspjeli dobiti tih par tisuća kuna za klimu. Bivši gradonačelnik Bilić se diplomatski zahvalio na ukazanom problemu.

– Slažem se s vama da ovaj problem ne bi trebali rješavati roditelji, stoga smo proteklih godina više puta apelirali prema Splitsko-dalmatinskoj županiji u čijoj je nadležnosti srednja škola, da riješe postojeći problem. Njihov angažman nije zadovoljavajući, jer kao osnivači bi morali ulagati u objekte, a u zgradu u Makarskoj to ne čine - odgovorio joj je Bilić.

Podsjetio ju je da Grad Makarska čini dosta, a uz plaćanje prijevoza učenika najavio je tad i stipendije za učenike. Klime nije spominjao. Nakon ove diplomatske odbijenice, roditelji su dali po 200 kuna, kupili i instalirali klimu. U nabavci klime, kako nam veli Klarić Gojak, nisu sudjelovali elektrotehničari iz suprotne smjene, odnosno Srednje strukovne škole.

– Profesorica je sklanjala daljinski upravljač, no učenici iz druge smjene su se snašli preko nekakve aplikacije i klima se brzo pokvarila. Tad nam je ravnatelj Slavko Gudelj rekao da nemaju novca za održavanje - govori Klarić Gojak.

Dok su oni nabavljali klimu, roditelji učenika iz drugog razreda su sami šivali zavjese.

– U vrijeme dok smo mi kupovali klimu, neki drugi roditelji su kupovali i šili zavjese, a bilo je onih koji su popravljali drveni pod ili bojIli zidove. U svakom slučaju sa školom nikad sreće; kad pada kiša, prokišnjava, a kad je ljeto, onda je uistinu vruće. Jedne su godine učenici čak zvali nekoga iz Ministarstva, pokazali su kako izgleda škola koja prokišnjava. I od tada – ništa - ispričala je.

Roditeljima nije jasno kako Županija ne reagira na ove probleme i kako je moguće da roditelji financiraju osnovne stvari u školi.

– Kada sam govorila da bi se mogla povući neka sredstva iz EU fondova za obnovu škole, možda i za nekakve solarne panele i štošta drugo, rečeno mi je kako stvari stoje. Škola se, naime, kako mi je rečeno, dalje vodi kao pašnjak. Nije uknjižena - govori Klarić Gojak.

Nema odgode mature zbog toplinskog vala

Vinko Filipović, vd. ravnatelja Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, koji provodi državne mature, kaže kako mu je žao učenice u Makarskoj koja je kolabirala. Kako dodaje, ispitni koordinatori još mu nisu poslali tu informaciju, te kako je svjestan da učenici pišu testove u učionicama bez klime.

- Stvarno mi je žao, no neće biti odgode ili pomicanja termina preostalih ispita. Ostala je još matematika koja se piše sljedeći tjedan, a svjedodžbe ionako dijelimo tek krajem srpnja, pa su nam rokovi maksimalno rastegnuti. Nažalost, na klimatološke uvjete ne možemo utjecati. Dali smo naputke dežurnim koordinatorima ispita da koliko god mogu provjetravaju i otvore prozore u učionicama - kaže Filipović, dodajući kako dosad nije bilo prijava da je bilo kome od pristupnika ili nastavnika pozlilo zbog vrućine, a zasad nema ni prijava o prepisivanju.

Podsjetimo, državna matura se kao i lani piše pod posebnim epidemiološkim mjerama, a pristupnici moraju imati maske tijekom cijelog ispita.Ispite je u ljetnome roku prijavilo 31 779 pristupnika. Višu razinu hrvatskog jezika prijavilo je 19.700 maturanata.

Nema dovoljno vremena za odgodu

Zagrebačka srednja škola Vladimir Prelog ima klimatizirane prostorije, pa pisanje mature i prijamnih ispita neće biti problem. Ravnatelj Zlatko Stić kaže da se u ovom slučaju trebalo paziti na klimatizaciju prostorije, jer mjesta za pomicanje rokova - nema.

- Gledajte, to bi se moglo da se donese odluka o tome da fakulteti upisuju brucoše u devetom mjesecu tek, ali to je nemoguće. Također, ako pomaknete rokove za sedmi ili osmi mjesec, pitanje je kakvi bi tad bili klimatski uvjeti. Mislim da ni učenici to ne bi htjeli jer onda ne bi imali pauzu između mature i upisa, ne bi imali taj ljetni odmor - rekao je Stić.