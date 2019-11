'Roditelji su ljuti, nemaju kud s djecom. To više nije normalno'

Premijer Andrej Plenković komentirao je neslužbene brojke o prosvjednim radnicima koji su na referendumu odlučili odbiti ponudu Vlade i nastaviti štrajk, javlja Jutarnji list.

- Pričekat ćemo službene brojke, informaciju koju će sindikati dostaviti - rekao je premijer koji je zajedno s mađarskim premijerom Viktorom Orbanom otvorio novu zgradu učeničkog doma mađarskog Prosvjetno-kulturnog centra u Osijeku.

Premijer je komentirao i izjavu ministra financija Zdravka Marića koji je rekao da nitko u javnoj službi neće dobiti veću plaću ako prosvjetari ne prihvate Vladinu ponudu.

- Jako puno ljudi koji govore o sustavu plaća jako malo zna i o kolektivnom pregovaranju, i o tome što čini plaću, i kako se dogovaraju vlada i socijalni partneri. To je moja opaska. Treba pažljivo slušati što govore ministri, ono što je Marić rekao, to je da Vlada pregovara o TKU sa sindikatima državnih službi i sa sindikatima javnih službi. Sa sindikatima državnih službi postignut je okvirni dogovor 2+2+2 kroz iduću godinu, dodatno povećanje za 6,12 posto - što će dovesti do kumulativnog povećanja plaća državnih službenika za 18,3 posto u mandatu naše Vlade - rekao je Plenković.

- Dio paketa je povećanje božićnice, regresa, dara za djecu i otpremnine - paket koji su sindikati državnih službenika prihvatili. Ono što se jučer dogodilo jest da je od 11 predstavnika sindikata sedam onih koji nisu u sustavu obrazovanja prihvatilo ponudu, dakle povećanje plaća od 18,3 posto, to bi išlo prema svima. Ako četiri sindikata ne prihvate ovu ponudu, onda nemamo mandat da potpišemo taj ugovor, to je sve što je on rekao. Ovakve reinterpretacije utječu na referendumsko izjašnjavanje - objasnio je.

- Osobno sam ponudio predstavnicima sinikatima gospođi Šprem i gospodinu Mihalincu odmah 2% povećanje na plaću za rujan i listopad kao zalog dobre volje i vrlo jasno rekao ovo je znak poštovanja, zbog kumuliranih nepravdi prema učiteljima, i onda ćemo, kad dođemo u fazu proračuna, tražiti rješenje. Važno je da to čuju učitelji, ali sindikati su to lakonski odbili.

- Ponudili smo povećanje plaća u našem mandatu od 23,1 posto i apsurd je imati štrajk ovakvih razmjera gdje su roditelji jako frustrirani i ekstremno ljuti, nemaju kamo s djecom, to više nije normalno. Vlada odustaje od svog izbornog obećanja i smanjivanja PDV-a, iskreirali smo novac da se ne zadužimo da bi našli novac za povećanje plaća - poručio je Plenković.