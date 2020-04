'Roditelji su u Zaprešiću vodili djecu na groblje da se igraju'

U Hrvatsko je do sad zaraženo više od 1000 ljudi, ali situacija je i dalje vrlo povoljna, složili su se u emisiji Otvoreno ravnateljica Klinike za infektivne bolesti Fran Mihaljević Alemka Markotić, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović te Krunoslav Capak, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Poruke ostani doma čuli smo već preko milijun puta, ali nekima niti to nije dovoljno. I sam ministar Beroš je na današnjoj presici rekao je kako se mladi u Dalmaciji ne pridržavaju mjera, a Markotić je otkrila jednu bizarnost iz Zaprešića.

- U Zaprešiću su roditelji vodili djecu na groblje da se igraju u pijesku. To je neprihvatljivo, sada imamo sve veći broj slučajeva među djecom, u svijetu je bilo i nekoliko smrtnih slučajeva. Neka ne misle mlađi da nisu u opasnosti. Ne smijemo se igrati. U ratu smo svi sjedili zatvoreni mjesecima, što ne možemo sada u komforu svog doma izdržati jedno vrijeme? - poručila je Markotić.

Zamjenig gradonačelnika Zaprešića Damir Benčević danas je na sjednici gradskog stožera napao one koji ne poštuju mjere suzbijanja širenja virusa, piše Jutarnji.

- Stvorilo se novo okupljalište građana na gradskom groblju u Zaprešiću. Groblje nije igraonica za djecu, nije šetalište za pse, to je mjesto posebnog pijeteta i digniteta nas građana Zaprešića prema onima koji su ondje pokopani. I molim vas da se toga pridržavate. Nije u redu da se ondje okupljaju ljudi i prave dječja igrališta. To kao prvo nije pristojno, a kao drugo, vi biste kao građani trebali utjecati jedni na druge da se to ne radi. A ne da se ondje okupljaju ljudi i djeca koja se igraju na pijesku koji je donesen ondje za radove na groblju - rekao je Benčević.

Kada će doći kraj virusu? Pitanje je koje se svima vrti po glavi, a Capak je u Otvorenom rekao:

- Ne volim procjene. Nas nekoliko epidemiologa smo pokušali modelirati situaciju s brzinom prijenosa, osjetljivosti, zaključili smo da će epidemija u sljedećih nekoliko tjedana dostići vrhunac. A to znači da bi broj trebao početi padati. To bi trebalo biti početkom lipnja, teško je točno odrediti kada. Mislimo da bi tada ove brojke oboljelih trebale biti povoljne za Hrvatsku - poručio je.