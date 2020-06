Roditelji u panici: Pola biskupije je zaraženo, ali krizme ne staju

Ravnateljica i sestra iz vrtića su zaražene. Krizme su se održavale, no krizmanici moraju sad u izolaciju

<p>Korona je uzela maha u Đakovu, gradu koji trenutačno slovi kao najveće hrvatsko žarište. U posljednja 24 sata testirano je 237 uzoraka uzetih na području Đakova i od toga je 40 pozitivnih na korona virus.</p><p>Uglavnom se radi o časnim sestrama iz samostana Milosrdnih sestara Svetoga Križa, njih 38, dok je po jedan slučaj zaraze zabilježen u sjemeništu te jedan u samoj Nadbiskupiji. Naime, koronom je zaražen nadbiskup u miru <strong>Marin Srakić</strong>, koji je odmah prevezen u osječku bolnicu. Đakovčani upozoravaju kako će se mjere zaštite za sve vjerojatno postrožiti, no nigdje u gradu ne mogu se kupiti zaštitne medicinske maske. Postavili su i pitanje hoće li se ovoga vikenda održati i planirane aktivnosti u crkvama po pitanju krizmi i svete pričesti. Naime, obično su biskupi bili ti koji su također sudjelovali na tim ceremonijama i dijelili djeci hostije.</p><p>- Biskupski dekani provodit će krizme i pričesti, kako je planirano po rasporedu. Epidemiolozi će s Nadbiskupijom dogovoriti protokole po kojima će se to realizirati. Djelatnici Stožera će na terenu kontrolirati provedbu mjera - rekli su u Stožeru.</p><p>U KBC-u Osijek je 14 oboljelih od virusa, uglavnom časne sestre u prosječnoj dobi od 62 godine. U bolnici ističu kako su pacijenti stabilno i nitko nema znatnije razvijene simptome. Ukupno se u Osječkoj-baranjskoj županiji sad nalazi 67 oboljelih od COVID-a-19. S obzirom na broj časnih sestara koje žive u spomenutom samostanu i svim njihovim aktivnostima u zajednici, bilo je za očekivati da će se mnogo ljudi naći u samoizolaciji. S današnjim danom u Osječkoj-baranjskoj županiji su čak 453 osobe u samoizolaciji, među kojima su nadbiskup <strong>Đuru Hranića</strong> i pomoćni biskup <strong>Ivan Ćurić</strong>.</p><p>- Svim kontaktima zaraženih osoba uzeti su uzorci i svi su obrađeni. Epidemiolozi su završili testiranje svih časnih sestara, članova sjemeništa i Nadbiskupije. Iz sjemeništa je zaražen svećenik koji je obavljao bogoslužja u samostanu. Biskup i pomoćni biskup su u samoizolaciji. Danas se provodi testiranje časnih u vrtiću koji radi u sklopu samostana i u ustanovi za starije osobe, u kojemu rade časne sestre. Očekujemo novih 200-tinjak uzoraka tijekom današnjeg dana i noći - ističu u osječkom Stožeru civilne zaštite.</p><p>U Đakovu je zavladala panika među roditeljima djece koja pohađaju Dječji vrtić Sunčev sjaj Nazaret, jer su i ravnateljica vrtića i jedna od sestara koje u njemu rade također pozitivne. Zamolili su da ne dovode djecu u vrtić.</p><p><strong>'Korona je sada puno blaža'</strong></p><p>Načelnik osječkog stožera <strong>Goran Ivanović</strong> za RTL Danas je izjavio kako imaju dva žarišta u Đakovu te da su danas uzeli 187 uzoraka, a sve rezultate trebali bi imati tijekom petka.</p><p>- Struka je vrlo brzo i dobro odradila posao. Ponosan sam - rekao je i dodao da su uzeli briseve 80 djece te da će sutra uzimati i briseve roditelja, a da će testirati i ljude i djecu koji su prošle nedjelje bili na krizmi, odnosno da će testirati sve koji su bili na području žarišta. Naglasio je da je korona koju sada imamo puno blaža od one koju smo imali u ožujku i travnju.</p>