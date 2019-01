Roditelji žele udati mrtvu kćer: 'Neka je oženi njezin ubojica!'

Nigerijac Saliu Ladayo (24) je ubio svoju djevojku Confidence Chidiebere (19) jer je opsjednut vragom. Izbo ju je kuhinjskim nožem. Ona mu je rekla da je lijen, a on joj je zadao više uboda u prsa. Djevojka je također odbila seks s njim i optužila ga da ju vara.

Tijelo mrtve djevojke je i dalje u mrtvačnici jer njezini roditelji traže da se Saliu oženi mrtvom djevojkom prije nego ju pokopaju.

- On mora otići s nama našoj kući gdje će biti vjenčanje. Vjenčanje će biti normalno kao i svako drugo - kažu roditelji ubijene djevojke.

No Saliu njihovu želju odbija već osam mjeseci, piše WithinNigeria. Saliu je prvo prihvatio ideju roditelja, jer su mu roditelji prijetili da će ga prokleti. No onda se predomislio. U utorak mu počinje suđenje.

Djevojka je došla njemu u posjet nakon što je riješila prijemne ispite za fakultet. Ladayo je zločin priznao.

- Došla je k meni i optužila me da ju varam. Pokušao sam ju smiriti, a ona me proklela. Otišla je ljuta. Vratila se 15. svibnja prošle godine i tražila me da joj oprostim. Razgovarali smo. Rekao sam joj neka povuče kletvu, a ona je rekla da ne može. Uzeo sam joj mobitel. Natezali smo se oko mobitela. Molio sam ju da povuče kletvu. Ona je izašla van i rekla susjedi da sam joj uzeo mobitel. Rekao sam susjedi da me proklela,a onda je susjeda otišla po drugu. Prije nego su se vratile, ne znam što me spopalo, uzeo sam nož i izbo Confidence nasmrt - rekao je Saliu Ladayo.