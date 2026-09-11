Roditeljima osumnjičenima za trgovanje djecom ukinut istražni zatvor: Djevojčice su zbrinute!

Završen je istražni zatvor roditeljima s juga Hrvatske osumnjičenima za trgovanje ljudima na štetu dviju posvojenih djevojčica, potvrdio je ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić, dodajući da su djeca sada zbrinuta. Kako je ranije objavljeno u medijima, Županijsko državno odvjetništvo u Dubrovniku pokrenulo je istragu protiv dvoje hrvatskih državljana zbog sumnje na dva kaznena djela trgovanja ljudima.

Sumnja se da su dvije posvojene maloljetne djevojčice držali u teškim uvjetima, prisiljavali na rad i fizički kažnjavali, a slučaj je otkriven nakon bijega jedne od djevojčica iz obiteljske kuće.

"Zahvaljujem kolegicama i kolegama iz sustava socijalne skrbi koji su već 8. lipnja intervenirali u toj obitelji te bez odgode učinili postupke zaštite interesa u toj obiteljskoj zajednici i prvo izdvajanje koje je uslijedilo istog dana po prvom kontaktu", rekao je Ružić u petak u Zagrebu.

Kazao je da se radi o obitelji u kojoj su 2015. godine posvojene dvije djevojčice, a par uz njih ima i četvero biološke djece.

'U prvom redu brinemo o dobrobiti i sigurnosti djece'

Ministar je rekao da prije lipnja ove godine nije bilo nikakvih pravnih ni drugih postupanja sustava socijalne skrbi prema toj obitelji te da su kontakti i nadzor dotad bili redoviti.

"Sva postupanja s naše strane bila su vrlo promptna i kolegice su, bez obzira na ljetni period, odradile svoj posao zaista jako savjesno i brzo", rekao je Ružić.

Dodao je da je uslijedila istraga te istražni zatvor za roditelje koji je, prema njegovim saznanjima, sada završen. Naglasio je da istraga još traje i da zbog toga ne može iznositi više pojedinosti.

"Mi u prvom redu brinemo o dobrobiti i sigurnosti djece iz te obitelji", rekao je ministar i nadodao kako su djeci pružene sve potrebne mjere zaštite.

'Žrtva femicida u Slatini zatražila povlačenje mjera zaštite'

Govoreći o femicidu u Slatini, Ružić je izrazio duboko žaljenje zbog tragičnog ishoda te je naglasio kako je žrtva prethodno u Državnom odvjetništvu zatražila povlačenje mjera svoje zaštite, uključujući, prema njegovim saznanjima, i zabranu približavanja.

"U dobroj namjeri i u želji da ponovo okupe obitelj, žrtva je dala takvu izjavu pismenu u DORH-u", rekao je Ružić i dodao da taj slučaj treba biti poticaj za snažnije djelovanje protiv svih oblika nasilja nad ženama.

Posebno je istaknuo ekonomsku ovisnost žena kao jedan od važnih rizika povezanih s femicidom te pozvao na jačanje prevencije kako bi se broj takvih slučajeva smanjio.

U Slatini je u utorak navečer muškarac oštrim predmetom usmrtio ženu, nakon čega je odmah uhićen. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina naložio je izvanredni nadzor rada policije, uključujući postupanje po dojavi zaprimljenoj neposredno prije ubojstva.