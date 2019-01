'Rodonačelnik moralne kaljuže je Bandić, stvara privid moći'

Gost Intervjua tjedna Točke na tjedan N1 televizije bio je zastupnik stranke Neovisni za Hrvatsku Zlatko Hasanbegović.

Zamoljen da komentira nazočnost predsjednika HDZ-a BiH Dragana Čovića na svečanoj ceremoniji neustavnog Dana Republike Srpske u Banja Luci, Hasanbegović je izjavio: 'Mogu se nadovezati na riječi ministra Krstičevića da je riječ o sramoti. No ovaj događaj nam zapravo pokazuje da je jedna politika doživjela svoj moralni i etički slom iz nazočnosti hrvatskoga veleposlanika na tom događaju.'

Veleposlanik, sada već bivši, Ivan Del Vecchio, kaže da nije bio na toj proslavi, da je on bio na sastanku s Dodikom koji je ranije dogovoren.

- Riječ je o bizarnom objašnjenju, nismo mala djeca. Gospodin Del Vecchio je dobro znao što se u Banja Luci događa 9. siječnja. On je činio ono što Hrvatska politika čini već duži niz godina - bespogovorno je podupirao i slijedio politiku gospodina Dragana Čovića i iz ovoga možemo zaključiti da hrvatska politika prema BiH nije niti postoji, ona je svedena da bude instrument politike gospodina Čovića, a svim znamo koja je to politika - istaknuo je.

- On nije prvi put na obilježavanju tog nesretnog 9. siječnja, on je tamo bio redovito i njegova politika je poznata - strateško savezništvo s gospodinom Dodikom. On je pretvorio hrvatsku politiku u BiH u ostvarenje svesrpskih nacionalnih ciljeva - kazao je za N1 televiziju.

Na napomenu da Čovića ipak bira velik broj Hrvata u BiH te da je bio u Predsjedništvu, Hasanbegović je kazao: 'Ključni su dosezi njegove politike i to se egzaktno može ustanoviti da su oni takvi da su u suprotnosti sa stvarnim interesima Hrvata u BiH'.

Odnosi Hrvatske i Bosne i Hercegovine

Hasanbegović ne smatra da se ovdje radi o miješanju o unutarnjim pitanjima susjedne države.

- Pitanje, ne samo položaja Hrvata u BiH, već ukupnih odnosa u BiH je prvorazredno strateško državno pitanje. Ako se trećerazredni briselski činovnici mogu miješati u BiH o tome, legitimno pravo zauzimati stajalište ima i hrvatska državna politika. Ono što sam rekao u Saboru, nije pitanje treba li se ili ne Hrvatska kao potpisnica Daytonskog sporazuma baviti time, ključno pitanje je bilo i ostalo od 90-ih godina do danas, na koji način to treba činiti. Odnosi, i povijesni i ustavnopravni, jasno govore da se svaka promjena u smjeru zadovoljavanja hrvatskih nacionalnih interesa u BiH ne može postići osloncem na velikosrpsku politiku, već isključivo hrvatsko-bošnjačkim dogovorom. Promjena izbornog zakonodavstva je nužna, o tome je pravorijek donio i Ustavni sud. Pitanje je na koji način ga treba promijeniti - istaknuo je.

Hasanbegović je procijenio da odlazak Čovića u Banja Luku i njegovanje dobrih odnosa s Miloradom Dodikom može znatno otežati stvari.

-Odnose u BiH trebamo gledati u kontekstu širih odnosa na europskom jugoistoku, trebamo gledati u kontekstu najava tzv. konačnog srpsko-albanskog dogovora u vezi s Kosovom u kontekstu promjene cjelokupne arhitekture na podlozi koje je u Beogradu ponovno oživljena iluzija da je moguće kompenzirati gubitke na Kosovu obnovljenim pretenzijama na BiH i Crnu Goru. To je naravno iluzija koja može završiti dramatičnom eskalacijom koja uključuje u obnovu ratnih sukoba. Igrati se i pokušati gasiti požar benzinom može imati katastrofalne posljedice. Ona politika koja misli da se hrvatsko nacionalno pitanje može riješiti na način da 50 ili 60 kilometara od grada Zagreba nastane Velika Srbija je u teškoj zabludi - kazao je.

Komentirao je Plenkovićevu izjavu da su Čović i HDZ bih autonomni i sami odlučuju.

- HDZ BiH jest samostalna stranka, no HDZ u Hrvatskoj i Vlada gospodina Plenkovića je pretvorila hrvatsku državu u ispostavu političkih koncepcija gospodina Dragana Čovića koje su u savršenoj suprotnosti s hrvatskim državnim interesima, ali i interesima Hrvata u BiH. Ovo je tipičan simptom jednog stanja koje prelazi pitanje odnosa HDZ-a, ovo je stanje koje pretvara hrvatsku državu u instrument problematične Čoviće politike, a nju je inaugurirao javno na neki način tadašnji predsjednik gospodin Ivo Josipović koji je pohodio gospodina Dodika kao jedini strani državnik u Banja Luku, koji mu je svirao glasovirske podoknice u Banja Luci jer je tada postojala osovina Tadić Beograd-Josipović Zagreb-Dodik Banja Luka koja je pretvorila ukupnu hrvatsku politiku u korisnog idiota srpskih državonacionalnih ciljeva koji su sada obnovljeni u smjeru pokušaja da se nakon konačnog razgraničenja ili demarkacije na Kosovu ponovno obnovi velikosrpska iluzija kojoj su glavna meta BiH i Crna Gora - izjavio je Hasanbegović.

- Biračko tijelo općenito u BiH je žrtva različitih manipulacija nezdravih odnosa različitih ravnoteža, straha i slično. Bez obzira na ove ili one legitimitete, dosege jedne politike mjerimo prema njenim rezultatima. Rezultati te politike su poražavajući. Nije došlo do promjene izbornoga zakona, a osloncem na Dodika i Banja Luku dodatno su pogoršani hrvatsko-bošnjački odnosi koji su ušli u jednu iracionalnu fazu. Svi problemi koji imaju i Hrvati i Bošnjaci u BiH ne mogu se riješiti odnosom na Banja Luku. Ključ za rješenje bilo kojeg odnosa nije u Banja Luci, već isključivo u Sarajevu - dodao je.

Po pitanju propale nabave borbenih aviona, Hasanbegović je izjavio kako je tu riječ o prvorazrednom diletantizmu.

- To je jedno važno strategijsko pitanje. Mi nismo željeli stranački parazitirati vezano uz tu problematiku, to ne može biti predmet međustranačkih nadmetanja. Sada kada je cijeli slučaj dobio epilog, treba reći da je riječ je o prvorazrednom diletantizmu. Diletantizmu ključnih aktera uključenih u taj posao s hrvatske strane. Diletantizmu Vlade RH i gospodina Plenkovića. - ocijenio je.

Hasanbegović odgovornim smatra u i Krstičevića.

- On je ministar u Vladi gospodina Plenkovića. Za sve što se događa u Vladi je najodgovorniji predsjednik Vlade. Ovakvim epilogom je narušen ugled hrvatske države kao ozbiljnog partnera i ozbiljnog aktera međunarodnog odnosa. Stvari su ovdje jednostavne, unatoč što se različitim medijskim manipulacijama i PR kombinacijama prešućuju ključne činjenice - tvrdi.

- Ključna pitanja nisu postavljana. Postavljana su na rubovima, ali od strane onih koji su bili lobisti drugog rješenja. Od prvog trenutka, od rujna 2017. SAD je jasno u pismenom obliku izvijestio i Hrvatsku i Izrael pod kojim uvjetima se transakcija može dovršiti. Ukoliko se procijenilo da je taj tip zrakoplova najbolji, konačna odluka se može donijeti tek onda kada dođe jasno pismeno odobrenje s američke strane. Svi koji se ozbiljno bave politikom i imaju pristup stanovitim informacija, to su saznali - drži Hasanbegović.

- Ovo je banalno i trivijalno. Zanemarimo o kojem se proizvodu radi. Prosječan građanin bez ikakve velike pravne naobrazbe zna kad kupuje stan, da ako ima stan hipoteku, da se kupoprodaja ne može napraviti dok se hipoteka ne izbriše. Ovo je primjer diletantizma i to je metafora djelovanja Vlade Andreja Plenkovića - stabilnost zbog stabilnosti, održavanje statusa quo i nesposobnost da se pristupi korjenitim društvenim promjenama da se donose ključne odluke. Jedno kunktatorstvo i održavanje vlasti zbog vlasti - izjavio je.

'Rodonačelnik moralne kaljuže je gospodin Bandić'

Komentirao je i rast saborskog kluba Milana Bandića, u koju se uključio i USKOK.

Čime će rezultirati cijela priča?

- Naravno da neće rezultirati ničim. To je samo jedan element ukupnog tektonskog poremećaja hrvatske političke i stranačke scene. Hrvatski sabor je negacija izborne volje hrvatskog naroda koja je iskazana na posljednjim izborima. Rodonačelnik moralne kaljuže je gospodin Bandić - izjavio je Hasanbegović.

Na komentar kako je i on sam ušao u Sabor na listi HDZ-a, pa otišao iz stranke, Hasanbegović je izjavio da nije svaka promjena stranačke pripadnosti ista.

- Nije isto kada to netko učini iz načelnih političkih, ideoloških razloga kada svoju sudbinu stavi na kocku i iz većine prijeđe u oporbu te kada netko iz oporbe, tko je dobio mandate na izrazitoj protuzhdzovskoj platformi - ovdje riječ o HNS-u - napusti tu poziciju i uđe u Vladu. Postupak gospođe Esih i mene, koji smo sve stavili na kocku uvjereni da postupamo po savjesti i sukladno uvjerenju birača ne može se uspoređivati s postupkom, primjerice, gospođe Opačić.

Na pitanje zašto u zadnjem valu svi baš idu Bandiću, Hasanbegović je odgovorio:

- Ja sam rekao da je to okupljalište komunalnog političkog otpada, to je okupljalište političkih mrtvaca. To je jedini način da ti ljudi zadrže neku političku ulogu u hrvatskoj politici i Saboru koju više nikad neće imati - kazao je.

U sjeni toga tzv. kluba stoji figura gospodina Bandića koji raspolaže stanovitim resursima kao zagrebački gradonačelnik i koje zlorabi. Taj njegov klub je velika i medijska mistifikacija. Izvorno u klubu nema nijednog zastupnika iz njegove stranke. To je u značajno mjeri pretakanje iz šupljeg u prazno.

Upitan koji je njegov cilj, dogovara:

- Ništa. To je jedna politička predstava, stvaranje privida moći i nacionalne relevantnosti koja uopće ne postoji, što će se vidjeti na sljedećim izborima. On je zlorabio poslovničku činjenicu. Dolazimo do uloge zastupnika nacionalnih manjina koji su sami po sebi jedna od ustavnopravnih i zakonskih anomalija. Vi u istom trenutku možete bit član kluba nacionalnih manjina i član kluba neke stranke.

Za Milorada Pupovca koji je najavio da više neće podržavati silne prebjege, Hasanbegović je rekao: 'Milorad Pupovac je prvorazredni politički licemjer. On će otvoriti sva moguća pitanja, ali nijedno neće zatvoriti. On je strukturni element te političke moralne kaljuže otkad postoji u politici'.

Što misli o Bandiću kao političaru, kaže: Njega neki doživljavaju kao vještog političara. On je prvorazredni demagog i on je anomalija hrvatske politike. Proizvod je nesposobnosti velikih stranaka i on je oslonjen na svoju klijentelističku mrežu u Zagrebu sebe nametnuo kao neku figuru. Mislim o njemu jednako kao i svim akterima koji su lišeni bilo kakvih vrijednosnih, ideoloških stavova.'

Promjena izbornog zakonodavstva

Na pitanje zašto je s njim bio u gradskoj skupštini, kazao je kako je tada za to imao razloge.

- Imali smo jasne političke razloge, imali smo jasan politički cilj. Bila je riječ o konstituiranju radne skupštinske većine. Kada se moralna kaljuža počela prenositi u gradsku skupštinu mi smo jasno rekli da nećemo podržati proračun iz političkih razloga. Premijer Plenković redovito upozorava na opasnost populizma, a upravo on je otac takozvanog populizma i ugrožavanja ustavnih vrednota i ugrožavanja cjelokupnog političkog sustava - izjavio je.

Hoće li neka od afera naštetiti HDZ-u, Hasanbegović je odgovorio da će jedina stvarna anketa biti izbori.

Jedini izlaz iz situacije su novi izbori i korjenita promjena izbornog zakonodavstva. Mi ulazimo u jednu dugoročnu fazu nestabilnosti, ali ovdje je potrebna jedna kompletna političkostranačka katarza - kazao je.

O pripremama za izbore za Europski parlament, kaže kako ti izbori imaju za njih imaju prvorazrednu političku važnost.

- Oni imaju veću unutarnjopolitičku važnost nego uz sam kontekst Europskog parlamenta - kazao je.

- Načelno izlazimo samostalno i tražit ćemo potporu i različitih srodnih skupina i politici i u društvenom životu koji u nama prepoznaju vrijednosti koje one zastupaju - dodaje.

Na pitanje jesu li Neovisni euroskeptična stranka, Hasanbegović kaže:

- To je kao pojmovi lijevo i desno, koji ništa ne znače. Mi smo stranka potpuno jasno artikuliranih stajališta protiv sadašnje strukture Europske unije. Dakle, onoga što simbolizira Bruxelles. Metafora tog Bruxellesa, otuđenih središta moći bez ikakve veze s narodom i stvarnim problemima je upravo gospodin Plenković - dogovorio je.

Upitan je li njegova stranka ultradesna, odgovorio je da on ne zna po čemu ultradesna stranka.

- Mi smo ono što se danas naziva stranka suverenizma. Mi smo stranka hrvatskog nacionalizma i društvene slobode, lišena bilo koje uskogrudnosti - odgovorio je.

Na pitanje ima li kakve kontakte s gospodinom Steveom Bannonom, Hasanbegović je odgovorio da Neovisni nisu franšiza.

- Mi nismo franšiza bilo koje grupacije, strukture, trenda u europskoj politici. Ja nisam s Bannonom imao nikakve kontakte - odgovorio je.

Komentirao je i istupe na društvenim mrežama Ivana Đakića, sina saborskog zastupnika Josipa Đakića, koji je pravoslavni Božić čestitao sa fotografijom ustaše koja drži glavu četnika.

- Mislim, odgovor na to pitanje može biti samo jedan, osuđujem taj i svaki drugi oblik neprihvatljive komunikacije u javnosti. U slučaju za koji me pitate se nema što raspravljati, to je neprihvatljivo i točka - kazao je.

Na podsjećanje da je i njihov gradski zastupnik u Splitu Pauk imao incident na društvenim mrežama, odnosno sukob s Mirnom Zlatić, djevojkom člana stranke Pametno Luke Baričića.

- Ovdje nije riječ o iznošenju političkih stajališta, već o verbalnom međunavijačkom stajalištu. Treba razlučiti verbalno međunavijačko nadmetanje od ozbiljne političke situacije. Svi koji sudjeluju u javnom životu moraju imati dovoljno zrelosti i u političkom životu da razluče kad su nogometni navijači, a kada prestaju to biti - kazao je.

- Njegov istup neprimjeren je sa stajališta njegovih ambicija i statusa osobe koja je vijećnik i koja se želi baviti ozbiljnom politikom. Sa stajališta međunaivjačkih nadmetanja, to je sastavni dio ikonografije. Svi u jednom trenutku u životu trebamo donijeti odluku želimo li se baviti navijanjem ili javnim političkim poslom - smatra Hasanbegović.