Rojs na sudu govorio o Šušku, mačkama, đavlu i Tuđmanu: Da to nije uradio, udavio bi ga!

Ljubo Ćesić Rojs, kako se sam oslovio "general-bojnik u penziji po kazni" pojavio se u ponedjeljak kao svjedok u postupku koji USKOK vodi protiv Ante Jelavića, svojedobno pomoćnika ministra obrane Hrvatske Republike Herceg-Bosne, generala HVO-a i HV-a, na splitskom Županijskom sudu.

Jelavića se tereti ga se da je u ožujku 1996. godine, s namjerom da zapovjedniku HVO-a Ivici Rajiću omogući da se značajno nepripadno materijalno okoristi, na teret proračuna MO Herceg-Bosne, koji je u to doba financiran izravno sredstvima MORH-a, bez pravnog osnova donio pisanu odluku da se trgovačkom društvu iz Opuzena isplati 739.081,41 kuna za stan od 90 kvadrata na splitskim Blatinama. Stan je u vlasništvo dobio Rajić koji je 2003. godine uhićen u Splitu i prebačen na suđenje u Haag, gdje je osuđen na 12 godina zatvora za ratni zločin u mjestu Stupni Dol, piše Slobodna Dalmacija.

I kako to obično bude s Rojsom, situacija je bila itekako zanimljiva...

"Šušak, mačke i žbunje"

- Da Ante nije to riješio, tribalo mu se suditi, a ne zato što jest to riješio! Ništa Ante nije napravio, a da za to nije znao vrh države, pa ministar Šušak je znao odakle mačka iskoči iz kojeg žbunja, a kamoli ne da je Ivici Rajiću (bivši zapovjednik Druge operativne grupe HVO-a iz Kiseljaka - op.a.) riješeno stambeno pitanje. Svi haaški optuženici, pa tako i Rajić, bili su riješeni na isti način, političkom odlukom da se svima osiguralo stambeno pitanje, zapošljavali su se članovi obitelji, dobili su vojne penzije. Nije postojala pismena odluka, sve je išlo usmeno - kazao je Rojs, piše Slobodna Dalmacija.

Tijekom svjedočenja Rojs je prekidao sutkinju Ankicu Boban, a sebe je nazvao 'hodajućim kompjuterom'.

- Svim haaškim optuženicima iz Herceg-Bosne i njihovim obiteljima bio je osiguran smještaj u Hrvatskoj. U Srednjoj Bosni branila se Hrvatska jer da je ona pala, pali bi i Split, Šibenik, Zadar... Ja sam hodajući kompjutor, a s obzirom da su naši partizani nakon 2000. godine sve uništili jer je uša đava u državu, ja sam evo tiskao 10 tisuća primjeraka poslanice predsjednika Franje Tuđmana, odnosno govora od 15. siječnja 1996. godine - rekao je Rojs, javlja SD.

Rekao je i kako je osobno dao suglasnost za kupnju stanova haaškim optuženicima. Dodao je kako su se plaćali troškovi odvjetnika, telefona, putovanja u Haag za obitelji.

Tuđman i trule jabuke

- Kad smo Rajiću rješavali stambeno pitanje, tada protiv njega nije bila podignuta optužnica - pojasnio je Rojs. Rekao je i kako je MORH haaške optuženike imao pod nadzorom te da su Darija Kordića 'skrivali' kod Masleničkog mosta.

- Bez predsjednika Tuđmana nitko nije mogao potpisati niti nabavu kilograma trulih jabuka... I kad bi se, u interesu države, donijela odluka da se isporuče, oni su se isporučivali Haagu. I svi su otišli osim Rajića jer su sigurnosne službe tada ocijenile da ne bi bilo dobro da se on sastane u Haagu s Tihomirom Blaškićem, da to ne bi bilo dobro za Hrvatsku - rekao je Rojs i dodao:

- Za Rajića sam ja prenio zapovijed Jelaviću da se odrede sredstva za kupnju stana i njemu i ostalim optuženicima. Morao je Jelavić poslušati jer da nije, ja bih ga osobno udavio. Da to nije napravio, trebalo bi ga objesiti o stablo... Vjerojatno bi bio razriješen svih dužnosti, a možda bi završio i u zatvoru da nije postupio kako mu je naređeno - kazao je Rojs. Dodao je da je MORH imao svoj pravilnik o dodjeli stanova, a da je “Ante imao svoj”...

Suđenje se nastavlja...

Najčitaniji članci