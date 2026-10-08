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PUTOVANJA U STRASBOURG

Romana Jerković Kraljić napušta SDP: Ne mogu za mene vrijediti jedna pravila, a za druge druga

Piše Filip Sulimanec,
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Romana Jerković Kraljić napušta SDP: Ne mogu za mene vrijediti jedna pravila, a za druge druga
Pula: Međunarodni sastanak Zajedničke akcije Europske unije u području prevencije kroničnih nezaraznih bolesti | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Neću biti dio stranke koja me optužila prije nego mi je dala pravo da se obranim

Romana Jerković Kraljić odlučila je napustiti SDP. Stranku napušta nakon 30 godina i nakon što je Siniša Hajdaš Dončić zatražio stegovni postupak zbog reputacijske štete.

 - Danas sam donijela odluku koja nakon 30 godina provedenih u SDP-u i obnašanja različitih dužnosti nije bila laka. Neću biti dio stranke koja me optužila prije nego mi je dala pravo da se obranim - rekla je povodom spornih putovanja njene sestre i prijatelja u Strasbourg.

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 - U Parlament sam, kao i svi drugi zastupnici, pozvala građane koje sam imala pravo pozvati i koji su svojim iskustvom i radom izravno doprinosili zdravstvenim politikama na kojima smo radili. Sva su pravila ispoštovana, uključujući i transparentno izvještavanje nadležnih institucija, koje su i potvrdile kako nepravilnosti nije bilo. I zato nisam spremna prihvatiti da se moj profesionalni integritet procjenjuje na temelju insinuacija, konstrukcija i podmetanja. Ne mogu za mene vrijediti jedna pravila, a za druge neka druga - poručila je.

 - Neprihvatljivo mi je da se zanemaruju činjenice i predočeni dokazi, samo zato što me se netko želi politički riješiti ili doći na moje mjesto. Nije demokratski članu stranke zatvoriti kanale komunikacije i onemogućiti da se obrati stranačkim kolegama. Ne pristajem na takav način političkog djelovanja. Zahvaljujem se svim SDP-ovcima koji su me u ovom periodu podržavali. Svoj rad u Europskom parlamentu nastavljam - zaključila je.

Što se dogodilo?

Jerković Kraljić došla je u fokus javnosti nakon što je utjecajni portal Politico objavio da je Jerković Kraljić organizirala višednevno putovanje u Strasbourg na kojem su bili i njezini članovi obitelji i prijatelji, a koje je bilo financirano novcem političke grupacije S&D. Politico je otkrio da su neki sudionici bili predstavljeni kao zdravstveni djelatnici, iako su neki od njih bili glumci i povjesničari umjetnosti te navodi da je za trodnevno putovanje utrošeno 12 tisuća eura.

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Nakon što je tekst objavljen, predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić ogradio se od Jerković Kraljić, kazao da njezino opravdanje 'nisam učinila ništa pogrešno' nije dovoljno te od nje zatražio dodatna objašnjenja.

Jerković Kraljić se branila da je riječ o administrativnoj pogrešci, a iza nje je stao i S&D, potvrdivši da su 'poštovana primjenjiva financijska pravila'.

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