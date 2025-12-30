Romobil izazvao požar u garaži u Zagrebu? Čule se i eksplozije

Jedna je osoba ozlijeđena u požaru koji je izbio u garaži u utorak ujutro u Ulici Josipa Vogrinca. Vatrogasci su dojavu zaprimili oko 8.20 sati, a građani su dojavili da se u zgradi pojavio gusti crni dim. Naknadno su zaprimili informaciju da je došlo do eksplozije, potvrdili su nam iz JVP-a Grada Zagreba.

Foto: Vatrogasna postrojba Zagreb

Neslužbeno javljaju, moguće je da je romobil uzrok požara. Kada je jedna osoba krenula gasiti požar, eksplodirala je i plinska boca.

Foto: Vatrogasna postrojba Zagreb

Zbog ozlijeđene osobe, zatražili su intervenciju Hitne pomoći.