ŠIRIO SE CRNI DIM

Romobil izazvao požar u garaži u Zagrebu? Čule se i eksplozije

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Vatrogasna postrojba Zagreb

Naknadno su zaprimili informaciju da je došlo do eksplozije, potvrdili su nam iz JVP-a Grada Zagreba

Jedna je osoba ozlijeđena u požaru koji je izbio u garaži u utorak ujutro u Ulici Josipa Vogrinca. Vatrogasci su dojavu zaprimili oko 8.20 sati, a građani su dojavili da se u zgradi pojavio gusti crni dim. Naknadno su zaprimili informaciju da je došlo do eksplozije, potvrdili su nam iz JVP-a Grada Zagreba.

Foto: Vatrogasna postrojba Zagreb
Neslužbeno javljaju, moguće je da je romobil uzrok požara. Kada je jedna osoba krenula gasiti požar, eksplodirala je i plinska boca.

Foto: Vatrogasna postrojba Zagreb
Zbog ozlijeđene osobe, zatražili su intervenciju Hitne pomoći.

