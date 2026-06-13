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Romobili kao pošast na cesti! Djeca divljaju na njima, a samo u Zagrebu 59 nesreća na njima

Piše Martina Pauček Šljivak,
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Romobili kao pošast na cesti! Djeca divljaju na njima, a samo u Zagrebu 59 nesreća na njima
Brodarica: Vozač romobila prevezen u bolnicu nakon sudara s osobnim automobilom | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Vozači, većinom djeca, dobivaju teške ozljede. Podaci iz Klaićeve o ozljedama zapanjuju. Razmatraju se strože kazne i veće kontrole

Posljednjih su se mjeseci zaredale teške nesreće na romobilima, kako kod odraslih tako i kod djece koja jure električnim romobilima. U Zagrebu je u petak navečer ozlijeđen muškarac nakon pada s električnog romobila na Selskoj cesti kod Jadranskog mosta. Nedavno je u Gornjem Kućanu 56-godišnji vozač romobila izgubio život nakon udara u rubnik. Na području Svetvinčenta nedavno je teško ozlijeđeno dijete mlađe od 14 godina nakon pada s električnog romobila. Još jedna djevojčica mlađa od 14 godina ozlijeđena je u Nedelišću, a zbog težine ozljeda na liječenje je prevezena helikopterom hitne. Nedavno je javnost zgrozila i snimka iz Osijeka na kojoj se vide maloljetnici koji na romobilima jure cestom u Osijeku pritom pretičući automobile.

Sve to opet je skrenulo pozornost na opasnosti koje vrebaju s nepridržavanjem pravila prilikom vožnje romobilom, a koji su posljednjih godina preplavili hrvatske ceste.

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Prema posljednjih podacima na području Zagreba električni romobili sudjelovali su u 59 prometnih nesreća tijekom prvih pet mjeseci godine, što predstavlja povećanje od 5,4 posto u odnosu na lani. Iz Klinike za dječje bolesti u Klaićevoj lani su objavili podatke o ozljedama djece zbog pada s električnih romobila. Zapanjio je tada podatak da je broj ozljeda djece porastao za čak 285 posto u odnosu na isto razdoblje 2024.

Prema Zakonu, električni romobili, monocikli, segwayi i slična vozila spadaju pod osobna prijevozna sredstva. Ne smiju imati sjedalo, snaga motora ne smije prelaziti 0,6 kW i ne bi smjela ići brže od 25 km/h. Dobna granica za upravljanje ovakvim prijevoznim sredstvom je najmanje 14 godina. Vozači moraju nositi zaštitnu kacigu, a kazna za vožnju bez nje iznosi 30 eura.

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Također, prema zakonu, roditelj ili skrbnik koji romobil da na upravljanje djetetu mlađem od 14 godina može dobiti kaznu od 390 do 920 eura, a policija može obavijestiti i nadležni Hrvatski zavod za socijalni rad.

Posljednjih mjeseci, upravo zbog učestalih nesreća, opet se povuklo pitanje i strožih zakonskih odredbi vezanih uz romobile. Prvenstveno se odnose na veće kontrole snage romobila kao i na kontrolu dobi djece koja ih voze.

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Inače, Italija je nedavno odlučila uvesti znatno stroža pravila za korisnike električnih romobila. Objavljena je uredba kojom se aktiviraju mjere predviđene reformom cestovnog zakonika, a među najvažnijim novostima su obvezne tablice i osiguranje za romobile. 

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