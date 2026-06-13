Romobili kao pošast na cesti! Djeca divljaju na njima, a samo u Zagrebu 59 nesreća na njima

Posljednjih su se mjeseci zaredale teške nesreće na romobilima, kako kod odraslih tako i kod djece koja jure električnim romobilima. U Zagrebu je u petak navečer ozlijeđen muškarac nakon pada s električnog romobila na Selskoj cesti kod Jadranskog mosta. Nedavno je u Gornjem Kućanu 56-godišnji vozač romobila izgubio život nakon udara u rubnik. Na području Svetvinčenta nedavno je teško ozlijeđeno dijete mlađe od 14 godina nakon pada s električnog romobila. Još jedna djevojčica mlađa od 14 godina ozlijeđena je u Nedelišću, a zbog težine ozljeda na liječenje je prevezena helikopterom hitne. Nedavno je javnost zgrozila i snimka iz Osijeka na kojoj se vide maloljetnici koji na romobilima jure cestom u Osijeku pritom pretičući automobile.

Sve to opet je skrenulo pozornost na opasnosti koje vrebaju s nepridržavanjem pravila prilikom vožnje romobilom, a koji su posljednjih godina preplavili hrvatske ceste.

Prema posljednjih podacima na području Zagreba električni romobili sudjelovali su u 59 prometnih nesreća tijekom prvih pet mjeseci godine, što predstavlja povećanje od 5,4 posto u odnosu na lani. Iz Klinike za dječje bolesti u Klaićevoj lani su objavili podatke o ozljedama djece zbog pada s električnih romobila. Zapanjio je tada podatak da je broj ozljeda djece porastao za čak 285 posto u odnosu na isto razdoblje 2024.

Prema Zakonu, električni romobili, monocikli, segwayi i slična vozila spadaju pod osobna prijevozna sredstva. Ne smiju imati sjedalo, snaga motora ne smije prelaziti 0,6 kW i ne bi smjela ići brže od 25 km/h. Dobna granica za upravljanje ovakvim prijevoznim sredstvom je najmanje 14 godina. Vozači moraju nositi zaštitnu kacigu, a kazna za vožnju bez nje iznosi 30 eura.

Također, prema zakonu, roditelj ili skrbnik koji romobil da na upravljanje djetetu mlađem od 14 godina može dobiti kaznu od 390 do 920 eura, a policija može obavijestiti i nadležni Hrvatski zavod za socijalni rad.

Posljednjih mjeseci, upravo zbog učestalih nesreća, opet se povuklo pitanje i strožih zakonskih odredbi vezanih uz romobile. Prvenstveno se odnose na veće kontrole snage romobila kao i na kontrolu dobi djece koja ih voze.

Inače, Italija je nedavno odlučila uvesti znatno stroža pravila za korisnike električnih romobila. Objavljena je uredba kojom se aktiviraju mjere predviđene reformom cestovnog zakonika, a među najvažnijim novostima su obvezne tablice i osiguranje za romobile. 