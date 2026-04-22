Roštilj ispred Agronomije: Zagrebački studenti prosvjeduju jer su već dugo bez menze...

Piše Marta Divjak,
Roštilj ispred Agronomije: Zagrebački studenti prosvjeduju jer su već dugo bez menze...
Foto: 24sata

Studenti su kako tvrde, ostali bez subvencionirane prehrane i prisiljeni su sami organizirati obroke jer se u okolici Svetošimunske ceste 25 ne nalaze druge studentske menze, trgovine ni pekarnice

Ispred studentske menze na Agronomskom fakultetu u Zagrebu, studenti Šumarskog i Agronomskog fakulteta sami organizirali roštilj i častili se klopom, protestirajući tako zbog menze koja je već dugo izvan funkcije!

Foto: 24sata

Jedina menza u njihovu kampusu zatvorena je svega nekoliko mjeseci nakon otvaranja. Objekt je, prema riječima organizatora, prestao raditi zbog tehničkih propusta: krov prokišnjava, a dio prostora još uvijek nije dovršen.

Time su, tvrde studenti, ostali bez subvencionirane prehrane i prisiljeni su sami organizirati obroke jer se u okolici Svetošimunske ceste 25 ne nalaze druge studentske menze, trgovine ni pekarnice.

Studenti u Zagrebu bijesni zbog zatvorene menze: 'Najgore je u zimi, a u okolici nema trgovina'

Predstavnica studenta Božena Milinković za Hinu je ranije izjavila da je menza zatvorena krajem prošle godine, a da studenti u početku nisu bili informirani o razlozima zatvaranja.

"Najbliža pekarnica udaljena je oko pola sata hoda u jednom smjeru, a u okolici nema ni trgovina, ni drugih ugostiteljskih objekata", rekla je Milinković, dodajući da studenti nemaju gdje boraviti ni tijekom pauza između predavanja, osobito u hladnijim mjesecima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Komentari 4
