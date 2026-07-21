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NEVRIJEME U ISTRI

ROVINJ Veliki komad leda je ozlijedio turista u kampu: 'Išao je pokriti auto, šivali smo ga'

Piše Bogdan Blotnej,
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ROVINJ Veliki komad leda je ozlijedio turista u kampu: 'Išao je pokriti auto, šivali smo ga'
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Foto: snimio čitatelj 24sata
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Čovjek je izašao prekriti auto i pogodio ga je komad tuče u glavu. Nije gubio svijest, no morali su mu sanirati ozljedu, rekli su nam iz Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije

Hitna pomoć Istarske županije intervenirala je u utorak u rovinjskom kampu Amarin, gdje je tuča ozlijedila jednog stranog turista. Kako su nam naveli, veći komad tuče ga je pogodio u glavu i raskrvario ga.
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Tuča u Rovinju VIDEO
Tuča u Rovinju | Video: 24sata Video

- Čovjek je izašao prekriti auto i pogodio ga je komad tuče u glavu. Nije gubio svijest, no imao je ranu koju je bilo potrebno zašiti - rekla nam je Tatjana Čemerikić, ravnateljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije.

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Naime, veliko područje Istre zahvatilo je u utorak nevrijeme praćeno tučom veličine oraha. Veliki komadi razbijali su sve pred sobom, a slično je bilo na području Krka i Senja.

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