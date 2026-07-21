ROVINJ Veliki komad leda je ozlijedio turista u kampu: 'Išao je pokriti auto, šivali smo ga'

Hitna pomoć Istarske županije intervenirala je u utorak u rovinjskom kampu Amarin, gdje je tuča ozlijedila jednog stranog turista. Kako su nam naveli, veći komad tuče ga je pogodio u glavu i raskrvario ga.

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- Čovjek je izašao prekriti auto i pogodio ga je komad tuče u glavu. Nije gubio svijest, no imao je ranu koju je bilo potrebno zašiti - rekla nam je Tatjana Čemerikić, ravnateljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije.

Naime, veliko područje Istre zahvatilo je u utorak nevrijeme praćeno tučom veličine oraha. Veliki komadi razbijali su sve pred sobom, a slično je bilo na području Krka i Senja.