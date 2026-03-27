Rubio: Ciljeve u Iranu možemo ostvariti bez kopnenih snaga

Američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je u petak da bi Sjedinjene Države mogle postići svoje ciljeve u Iranu bez uporabe kopnenih snaga te da očekuje završetak operacije u roku od nekoliko tjedana, unatoč nedavnom raspoređivanju dodatnih postrojbi u regiji. Rubio se obratio novinarima prije povratka u SAD, nakon što je s ministrima vanjskih poslova G7 u Francuskoj razgovarao o sukobu koji su krajem prošlog mjeseca pokrenuli SAD i Izrael.

Istaknuo je da SAD ostvaruje svoje ratne ciljeve – za koje je rekao da uključuju uništavanje iranskih raketnih sposobnosti i dronova te tvornica za proizvodnju tog oružja, kao i njegove mornarice i zračnih snaga – te je dodao kako očekuje da će operacija završiti za „nekoliko tjedana, a ne mjeseci”.

„Ispred plana smo kad je riječ o većini njih i možemo ih ostvariti bez ikakvih kopnenih postrojbi, bez ijedne”, rekao je Rubio.

Pojasnio je da je nedavno raspoređivanje tisuća dodatnih vojnika u regiji namijenjeno pružanju opcija predsjedniku Donaldu Trumpu za odgovor na nepredviđene situacije u sukobu, ali je odbio iznijeti operativne detalje.

„Što se tiče razloga raspoređivanja, kao prvo, predsjednik mora biti spreman za višestruke nepredviđene situacije... Uvijek ćemo biti spremni dati predsjedniku maksimalnu mogućnost izbora i prilike za prilagodbu nepredviđenim okolnostima, ako se one pojave”, rekao je.

Rubio je također rekao da bi Iran mogao odlučiti uvesti sustav naplate prolaza kroz Hormuški tjesnac te je inzistirao na tome da europske i azijske zemlje koje imaju koristi od trgovine tim plovnim putem trebaju pridonijeti naporima za osiguranje slobodnog prolaza nakon završetka sukoba.

Rubio je također potvrdio da Sjedinjene Države ne isključuju mogućnost preusmjeravanja isporuka oružja predviđenih za Ukrajinu za vlastite potrebe u ratu protiv Irana, te je umanjio utjecaj Rusije u sukobu na Bliskom istoku, prenio je AFP.

„Ništa još nije preusmjereno, ali to bi se moglo dogoditi”, rekao je. „Ako nam nešto treba za Ameriku, a to je američko, zadržat ćemo to prvenstveno za Ameriku”, dodao je.