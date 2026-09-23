Rubio i Lavrov pokušat će u New Yorku opet tražiti put do mira

Američki državni tajnik Marco Rubio i ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov sastat će se danas u New Yorku, a dvojica diplomata iskoristit će priliku za razgovor na marginama Opće skupštine UN-a, što predstavlja nastavak intenzivnih diplomatskih aktivnosti između dviju sila.

Pokušaji pronalaska rješenja za rat u Ukrajini

Ovi pregovori dolaze u trenutku dok Washington nastavlja svoje diplomatske napore vezane uz ruski rat protiv Ukrajine. Sve se odvija neposredno nakon što su američki predsjednik Donald Trump i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski održali razgovore u zgradi UN-a 22. rujna. Zelenski je nakon tog susreta naglasio da je Ukrajina spremna za prekid vatre na energetiku, ako Rusija pristane na iste uvjete. Dvojica čelnika ujedno su razgovarala o zimskoj potpori, protuzračnoj obrani i mogućim budućim mirovnim pregovorima.

Lavrov je stigao u New York kako bi sudjelovao na Općoj skupštini UN-a, a ruski državni mediji to su odmah prenijeli. Rubio i Lavrov već su se susreli nekoliko puta tijekom prošle godine, jer administracija predsjednika Trumpa pokušava posredovati u okončanju ruske invazije na Ukrajinu punog opsega. U složenoj mreži međunarodnih odnosa, svaka runda pregovora nosi veliku težinu za globalnu sigurnost.

Prijašnji razgovori bez značajnijih pomaka

Dva dužnosnika već su se susrela na marginama Opće skupštine UN-a u rujnu 2025. godine. Tom prilikom američki predstavnik jasno je iznio američki stav.

​- Zaustavite krvoproliće i poduzmite značajne korake prema okončanju rata - rekao je tada Rubio Moskvi.

Održali su i pregovore u Rijadu u veljači 2025. godine, što su bili prvi službeni pregovori na visokoj razini između SAD-a i Rusije od početka ruske invazije. State Department potvrdio je kako će Rubio boraviti u New Yorku od 20. do 23. rujna povodom 81. sjednice Opće skupštine UN-a. Tamo se sastaje sa stranim kolegama kako bi razgovarali o sigurnosti, gospodarskim pitanjima i mirovnim naporima, a ukrajinsko pitanje uvijek izbije u prvi plan.

Zategnuti odnosi i američke sankcije

Sastanak se događa u pozadini duboko narušenih odnosa i brojnih međunarodnih kriza. Unatoč redovitim kontaktima, malo je optimizma za stvarni napredak u američko-ruskim odnosima. Ranije tijekom godine Lavrov je izrazio duboko nezadovoljstvo jer smatra da se situacija na terenu ne mijenja nabolje bez obzira na promjenu američke vlasti.

​- Ništa se zapravo ne događa - požalio se ruski šef diplomacije.

Lavrov ističe kako SAD zadržava sankcije koje su uvedene pod prijašnjom administracijom, dok nova administracija poduzima dodatne restriktivne mjere. Nedavno potpisivanje novog zakona o sankcijama dodatno je zakompliciralo diplomatsku atmosferu. Predsjednik Trump odobrio je kaznene carine za države koje kupuju rusku naftu. Kremlj je brzo reagirao na taj potez američke administracije. Ruski predstavnici smatraju da će takve odluke isključivo naštetiti naporima za postizanje mirnog rješenja u Ukrajini i dodatno narušiti bilateralne veze s Washingtonom.

Globalna previranja i uloga Ujedinjenih naroda

Usprkos tenzijama, dvije zemlje ipak održavaju neke točke strateške stabilnosti. Početkom godine pregovarači su se dogovorili o nastavku poštivanja sporazuma o kontroli nuklearnog naoružanja, čime su zadržali ključni osigurač nad svojim nuklearnim arsenalima i spriječili novu utrku u naoružanju.

Glavni fokus razgovora u New Yorku sigurno ostaje rat u Ukrajini. Rubio javno zagovara pragmatičan pristup. Američki državni tajnik redovito napominje da je rat dosegao mrtvu točku koja se mora okončati pregovorima. Lavrov je također potvrdio ranije rasprave s američkim kolegom, navodeći da dijele logiku prema kojoj bi bila golema pogreška ne surađivati tamo gdje se interesi poklapaju, dok bi dopuštanje da neslaganja prerastu u otvoreni sukob predstavljalo potpuni promašaj. Istovremeno, Lavrov oštro kritizira američku politiku i izražava nezadovoljstvo zbog isporuka američkog oružja Ukrajini te politike koju Kijev i njegovi saveznici redovito provode.

Susret Rubija i Lavrova izuzetno je bitan događaj na Općoj skupštini koja se okuplja dok se svjetski čelnici suočavaju s erom duboke neizvjesnosti i straha. Međunarodna zajednica teško se nosi s više eskalirajućih sukoba, uključujući ratove u Ukrajini i na Bliskom istoku, uz probleme poput globalne prehrambene krize i rastuće ekonomske nestabilnosti. Američki pristup ukrajinskom sukobu doživio je primjetne promjene, pri čemu Trumpova administracija povremeno zauzima drukčija stajališta u odnosu na europske saveznike, a sve u pokušaju da ubrza diplomatski rasplet. Svi ovi manevri i izravni razgovori na marginama skupa odvijaju se u osjetljivom trenutku, točno u vrijeme dok Zelenski i ostali lideri pokušavaju osigurati što čvršću pregovaračku poziciju pred nadolazeće zimske mjesece.

*uz korištenje AI-ja