Rubio kreće u diplomatsku misiju: Arapskim saveznicima predstavlja sporazum s Iranom

Američki državni tajnik Marco Rubio suočava se ovog tjedna s osjetljivim zadatkom predstavljanja mirovnog sporazuma između SAD-a i Irana arapskim čelnicima u Perzijskom zaljevu koji strahuju da će pretjerani ustupci ojačati Teheran i preoblikovati regionalnu sigurnosnu ravnotežu i tokove nafte. Rubio će se susresti sa saveznicima u utorak u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a potom će otputovati u Kuvajt i Bahrein, gdje će se sastati s dužnosnicima Vijeća za suradnju arapskih zemalja Zaljeva (GCC), skupinom monarhija koja uključuje i Saudijsku Arabiju, Katar i Oman.

Na dnevnom redu su elementi nacrta sporazuma koji uključuju nepostojanje ograničenja na iranske balističke rakete, predloženi fond za obnovu od 300 milijardi dolara i odredbe koje bi mogle proširiti regionalni utjecaj Teherana i kontrolu nad ključnim rutama za prijevoz nafte.

Svih šest zemalja GCC-a strateški su saveznici SAD-a i pružili su određenu logističku potporu Washingtonu tijekom američko-izraelskog rata s Iranom koji je počeo prije četiri mjeseca. Kao rezultat toga, sve su te zemlje bile izložene iranskim raketnim napadima.

Neke od tih zemalja su razočarane i iznenađene privremenim sporazumom koji bi mogao otvoriti vrata normalizaciji odnosa SAD-a s Iranom, pretežno šijitskom zemljom koju većina sunitskih zemalja GCC-a smatra svojim glavnim protivnikom.

Mišljenja tih zemalja važna su američkim političkim akterima.

UAE, Saudijska Arabija, Katar, Kuvajt i Bahrein domaćini su američkih vojnih baza koje čine okosnicu američke sigurnosne arhitekture na Bliskom istoku. Ako bi neka od tih zemalja preispitala svoj sigurnosni odnos sa SAD-om, čak i na suptilan način, to bi moglo imati značajan utjecaj na američku vojnu strategiju u regiji.

Šef američke diplomacije na ovom putovanju mora umiriti regionalne saveznike, ali mora to učiniti bez kritiziranja američko-iranskog memoranduma o razumijevanju. Američki predsjednik Donald Trump, koji je prošlog tjedna potpisao sporazum, ostaje čvrsto uz njega unatoč kritikama nekih republikanaca u Kongresu koji su optužili administraciju da je kapitulirala pred Teheranom.

Andrew Peek, bivši zamjenik pomoćnika državnog tajnika za Irak i Iran koji je služio u Trumpovom Vijeću za nacionalnu sigurnost tijekom oba mandata, tvrdi da bi Rubio mogao umiriti nervozne saveznike podsjetivši ih da Trump ima povijest oštrog stava prema Islamskoj Republici.

"Mislim da ih možete jednostavno podsjetiti da je predsjednik provodio iznimno čvrste politike prema Iranu - i ako ovaj memorandum propadne, neće imati grižnju savjesti zbog ponovnog napadanja", rekao je Peek, koji je sada u think tanku Atlantic Council.