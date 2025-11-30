Rubio: 'Očekujem veći pomak danas!' SAD i Ukrajina pred dogovorom o okončanju rata?

Američki državni tajnik Marco Rubio rekao je u nedjelju da očekuje da pregovori s ukrajinskim dužnosnicima iznjedre "veći pomak" prema sporazumu kojim bi se okončao rat u Ukrajini.

"Ne radi se samo o mirovnim pregovorima. Radi se o stvaranju puta naprijed koji će Ukrajinu ostaviti suverenom, nezavisnom i uspješnom, tako da očekujem da ćemo ostvariti još i veći pomak danas", rekao je Rubio u Hallandale Beachu na Floridi, gdje se održavaju pregovori.

Ukrajinsko izaslanstvo predvodi novi glavni pregovarač, tajnik Vijeća nacionalne sigurnosti, Rustem Umerov, nakon što je bivši predstojnik Zelenskijeva ureda Andrij Jerman podnio ostavku u petak, uslijed korupcijskog skandala kod kuće.

Nakon početka sastanka, Umerov je zahvalio SAD-u i američkim dužnosnicima.

"SAD nas čuje, SAD nas potpomaže, SAD hoda uz nas", rekao je Umerov na engleskom.

Posebni izaslanik Steve Witkoff i zet američkog predsjednika Donalda Trumpa Jared Kushner, također su bili prisutni na sastanku kako bi predstavljali američku stranu.

Pregovori se odvijaju blizu Miamija u privatnom klubu Shell Bay, koji je izgradila Witkoffova tvrtka za nekretnine.

Zelenskij je rekao da očekuje da će rezultati prethodnih sastanaka sa SAD-om u Ženevi, koji su se odvijali prošli vikend, u nedjelju biti "razrađeni".

Ženevski sastanci omogućili su Ukrajini da predstavi protuponudu prijedlozima koje je izložio američki vojni dužnosnik Dan Driscoll čelnicima u Kijevu prije gotovo dva tjedna.

"Kao što bi rekao meteorolog, postoji inherentna poteškoća u predviđanju jer je atmosfera kaotičan sustav gdje male promjene mogu dovesti do velikih ishoda", napisao je na X-u prvi zamjenik ministra vanjskih poslova Serhij Kislica, koji je također dio izaslanstva.