Obavijesti

News

Komentari 0
JOŠ IMA POSLA...

Rubio: SAD sada bolje razumije uvjete pod kojima bi Rusija i Putin okončali rat u Ukrajini

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Rubio: SAD sada bolje razumije uvjete pod kojima bi Rusija i Putin okončali rat u Ukrajini
Foto: UMIT BEKTAS/REUTERS

Nakon posjeta Moskvi njegovog posebnog izaslanika Stevea Witkoffa, za koji je rečeno da je bio "produktivan", američki predsjednik u srijedu je rekao da se namjerava osobno sastati s Vladimirom Putinom

SAD bolje razumije uvjete pod kojima bi Rusija bila spremna okončati rat u Ukrajini nakon što se izaslanik predsjednika Donalda Trumpa Steve Witkoff sastao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, rekao je u srijedu američki državni tajnik Marco Rubio. "Možda prvi put otkako je ova administracija počela s radom, imamo neke konkretne primjere stvari koje bi Rusija tražila kako bi okončala rat", rekao je Rubio u intervjuu za emisiju "Kudlow" Fox Business Networka, dodajući da bi ključni elementi svakog sporazuma uključivali teritorij.

Rubio je izjavio da "još uvijek ima puno posla" prije mogućeg sastanka Trumpa i njegovog ruskog kolege Vladimira Putina, kako bi se okončao rat u Ukrajini.

"Danas je bio dobar dan, ali je još uvijek puno posla pred nama. Mnogo je prepreka koje treba prevladati i nadamo se da ćemo to postići u nadolazećim danima i satima, možda i tjednima", rekao je.

SASTANAK S PUTINOM? Posebni američki izaslanik Steve Witkoff stigao u Moskvu
Posebni američki izaslanik Steve Witkoff stigao u Moskvu

Ranije je američki predsjednik rekao da je "otvoren" za takav sastanak s Vladimirom Putinom, kao i s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, prema Bijeloj kući.

Nakon posjeta Moskvi njegovog posebnog izaslanika Stevea Witkoffa, za koji je rečeno da je bio "produktivan", američki predsjednik u srijedu je nekoliko europskih čelnika rekao da se namjerava osobno sastati sa svojim ruskim kolegom, moguće već sljedeći tjedan, a zatim održati sastanak s ukrajinskim predsjednikom, izvijestili su New York Times i CNN.

Američki izaslanik sastao se s Putinom u Moskvi dva dana prije isteka američkog ultimatuma Rusiji, kojim se zahtijeva prekid sukoba u Ukrajini.

"Predsjednik želi okončati rat", ponovio je Rubio.

New York Times: Trump se idućeg tjedna namjerava sastati s Putinom
Trump se idućeg tjedna namjerava sastati s Putinom

"U sljedećih nekoliko dana vodit ćemo razgovore s našim europskim saveznicima i Ukrajincima kako bismo vidjeli kakav napredak možemo postići na tom planu", objasnio je. "A onda, nadamo se, stvari će nastaviti napredovati i vrlo brzo će se pojaviti prilika da se predsjednik sastane i s Vladimirom Putinom i s predsjednikom Zelenskim u nekom trenutku, nadamo se u bliskoj budućnosti."

"Ali očito se mnogo toga mora dogoditi prije toga", rekao je američki državni tajnik.

Kad je riječ o mogućem novom paketu sankcija SAD-a protiv Rusije, on je rekao da će Trump donijeti odluku o tome u idućih dan ili dva'. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Zbog ruske nafte Trump opet prijeti povećanjem carina Indiji: 'Oni potiču taj ratni stroj...'
OGLASILA SE I INDIJA

Zbog ruske nafte Trump opet prijeti povećanjem carina Indiji: 'Oni potiču taj ratni stroj...'

Američki predsjednik Donald Trump u utorak je rekao da će u sljedeća 24 sata "znatno" povećati carine na uvoz iz Indije s trenutačne stope od 25 posto, s obzirom na to da New Delhi nastavlja s kupnjom ruske nafte
Zelenski razgovarao s Trumpom uoči isteka njegovog roka za primirje: 'Zna sve o napadima'
O OKONČANJU RAT

Zelenski razgovarao s Trumpom uoči isteka njegovog roka za primirje: 'Zna sve o napadima'

Rekao je da je Ukrajina također spremna zaključiti sporazum sa Sjedinjenim Državama o proizvodnji ukrajinskih dronova koji bi predstavljao "jedan od najsnažnijih dogovora"
Trump će znatno povisiti carine Indiji zbog kupnje ruske nafte: 'Nije ih briga koliko je ubijenih'
ZBOG RATA U UKRAJINI

Trump će znatno povisiti carine Indiji zbog kupnje ruske nafte: 'Nije ih briga koliko je ubijenih'

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u ponedjeljak da će znatno povisiti carine Indiji zbog kupnje ruske nafte

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025