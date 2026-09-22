Rubio: Sporazum o Grenlandu štiti SAD od kineskog utjecaja

Američki državni tajnik Marco Rubio je nedavno najavljeni sporazum s Danskom o budućnosti Grenlanda u utorak opisao kao zaštitu od rastućeg kineskog utjecaja na strateškim važnom arktičkom otoku. Govoreći za televiziju Fox News u utorak, Rubio ga je nazvao "fantastičnim sporazumom" koji "nema roka trajanja". "On nam omogućuje da uspostavimo koliko god vojnih baza trebamo", rekao je.

Sporazum također omogućava da Sjedinjene Američke Države i Danska zajednički provjeravaju buduća strana ulaganja.

Rubio je kazao da je svrha tog dijela sporazuma da se izbjegne situacija u kojoj će jednog dana shvatiti da "tamo (možda) nema kineske vojske, ali njihove tvrtke posjeduju sve luke, njihove tvrtke posjeduju sva zemljišta".

Kineski predsjednik Xi Jinping će u srijedu doći u Washington radi višednevnog posjeta i susreta s američkim kolegom Donaldom Trumpom. Dogovor o Grenlandu mogao bi zasjeniti njihov sastanak, piše Reuters.

Sporazum SAD-a, Danske i Grenlanda bi mogao biti potpisan već u utorak na marginama Opće skupštine Ujedinjenih naroda u New Yorku.

Tekst i pojedinosti sporazuma još nisu objavljeni. Danska televizija je izvijestila da Washington možda planira uspostaviti dvije nove vojne baze na Grenlandu.

SAD trenutno upravlja jedino svemirskom bazom Pituffik na sjeverozapadu otoka, koja ima važnu ulogu u proturaketnoj obrani i radarskom nadzoru.

Obrambeni sporazum s Danskom iz 1951. Washingtonu već pruža znatan vojni utjecaj na Grenlandu. Rubio kaže da je novi sporazum "modernizirao" dosadašnji dogovor.

Trump je počeo polagati pravo na Grenland, autonomni teritorij unutar Kraljevine Danske, navodeći kao razlog američku nacionalnu sigurnost.

Njegove ranije prijetnje da će anektirati Grenland su razbjesnile mnoge europske zemlje i saveznike unutar NATO-a, što je pogoršalo odnose unutar transatlantskog saveza.