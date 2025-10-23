Obavijesti

News

Komentari 0
RAZGOVARAT ĆE O VLADI

Rubio stigao u Izrael: Došao sam surađivati oko provedbe mirovnog plana Trumpa...

Piše hina,
Čitanje članka: < 1 min
Rubio stigao u Izrael: Došao sam surađivati oko provedbe mirovnog plana Trumpa...
Foto: X (Twitter)

Američki potpredsjednik JD Vance već je posjetio Izrael prije Rubija. Vance je naglasio da provedba američkog mirovnog plana još uvijek znači da predstoji puno posla...

Američki državni tajnik Marco Rubio doputovao je u četvrtak u Izrael gdje želi nastaviti s daljnjom provedbom američkog plana za okončanje rata u Gazi.

ODOBRILI NACRT Rubio tvrdi: Izraelski planovi o aneksiji Zapadne obale ugrožavaju primirje u Gazi
Rubio tvrdi: Izraelski planovi o aneksiji Zapadne obale ugrožavaju primirje u Gazi

"Stigao sam u Izrael kako bih potvrdio nepokolebljivu američku predanost sigurnosti Izraela i surađivao s partnerima na provedbi povijesnog mirovnog plana predsjednika Trumpa te izgradnji zamaha prema trajnom miru i integraciji na Bliskom istoku", napisao je Rubio na X-u.

Po izvješću u novinama Israel Hayom, njegov posjet će se također usredotočiti na sastav prijelazne vlade za Pojas Gaze predviđene mirovnim planom nakon završetka rata.

Palestinski tehnokrati trebali bi raditi u Pojasu Gaze pod nadzorom međunarodnog odbora. Planirano razoružanje Hamasa također je na dnevnom redu. Militantna palestinska organizacija do sada je odbijala predati svoje oružje.

Američki potpredsjednik JD Vance već je posjetio Izrael prije Rubija. Vance je naglasio da provedba američkog mirovnog plana još uvijek znači da predstoji puno posla.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Vrapče potresa ubojstvo Đurđice (42). Susjedi: 'U šoku smo...' Kuma: 'Bile smo bliske, užas...'
OGLASILA SE I POLICIJA

Vrapče potresa ubojstvo Đurđice (42). Susjedi: 'U šoku smo...' Kuma: 'Bile smo bliske, užas...'

Cijela je situacija užasna, Đurđice više nema, a i dijete je u istom danu ostalo bez roditelja, kaže kuma ubijene Đurđice...
STRAVA U ZAGREBU Ubio ženu pa sebe. Tijelo joj našli u šikari
UŽAS U ZAGREBU

STRAVA U ZAGREBU Ubio ženu pa sebe. Tijelo joj našli u šikari

Pretragom stana pronađen je papirić na kojem je bilo navedeno selo na području Strmca Odranskog. Na tu lokaciju se potom zaputila policija.
Leona Lučića terete za pokušaj ubojstva, sve je priznao?! Zbog ljubomore pucao na prijatelja?
PUCNJAVA U NOVOM ZAGREBU

Leona Lučića terete za pokušaj ubojstva, sve je priznao?! Zbog ljubomore pucao na prijatelja?

Tijekom današnjeg dana bit će ispitan u ŽDO Velika Gorica, nakon što se naprave dvije pretrage za koje su nalozi izdani. Policija uzima i snimke nadzornih kamera koje su zabilježile njihov obračun i pucnjavu.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025