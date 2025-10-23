Rubio stigao u Izrael: Došao sam surađivati oko provedbe mirovnog plana Trumpa...

Američki državni tajnik Marco Rubio doputovao je u četvrtak u Izrael gdje želi nastaviti s daljnjom provedbom američkog plana za okončanje rata u Gazi.

"Stigao sam u Izrael kako bih potvrdio nepokolebljivu američku predanost sigurnosti Izraela i surađivao s partnerima na provedbi povijesnog mirovnog plana predsjednika Trumpa te izgradnji zamaha prema trajnom miru i integraciji na Bliskom istoku", napisao je Rubio na X-u.

Po izvješću u novinama Israel Hayom, njegov posjet će se također usredotočiti na sastav prijelazne vlade za Pojas Gaze predviđene mirovnim planom nakon završetka rata.

Palestinski tehnokrati trebali bi raditi u Pojasu Gaze pod nadzorom međunarodnog odbora. Planirano razoružanje Hamasa također je na dnevnom redu. Militantna palestinska organizacija do sada je odbijala predati svoje oružje.

Američki potpredsjednik JD Vance već je posjetio Izrael prije Rubija. Vance je naglasio da provedba američkog mirovnog plana još uvijek znači da predstoji puno posla.