Ruglo u Travnom: Stanari su bijesni zbog glomaznog otpada

Ovo je prestrašno. Taj otpad tu stoji nešto više od dva tjedna i samo se gomila. Dolaze nam sada stanari iz svih okolnih kvartova, pa čak i iz privatnih tvrtki i tu izbacuju svoje stvari, naročito noću. Mi smo sad postali deponij, a otpada toliko ima da zbog njega moramo i po cesti hodati. Još će netko i nastradati, nalazimo se na samom raskrižju, a samo nam treba i neka zaraza.

Ogorčeno nam govore stanari zgrade, popularne Mamutice u zagrebačkom naselju Travno. Ljuti su i nije im jasno zašto iz Čistoće nitko ne dolazi po taj otpad toliko dugo. Otpad se nalazi na livadici ispred samog ulaza u zgradu. Ima ga i po pločniku, a tek pokoji centimetar je preostao da ga nema i po kolniku. Šetači ga moraju zaobilaziti i tako već danima. Ogorčeni stanari upućuju nas na svog predstavnika Zlatka Tkaleca.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

On nam kaže kako je prije 20-ak dana dobio obavijest od Čistoće da će ovaj mjesec odvoziti glomazni otpad.

- Pa sam obavijestio svoje stanare da ako imaju kakvog otpada da ga ostave vani. Mislio sam da će se odvoziti kao i inače oko 15., 20. svibnja - ističe Tkalec.

Komunalni redar otpad je ogradio trakom, a otpad još do danas nije odvezen.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

- Otpada je sve više pa je komunalni redar poslao nalog Čistoći da to odvezu. To je bilo prije točno tjedan dana, rekli su kako će doći za dva, tri dana. I evo do danas ništa. Onda ih je opet kontaktirao pa su pak rekli kako nemaju više kamiona - kaže nam Tkalec.

Upit smo poslali i Čistoći i Komunalnom redarstvu da nam pojasne o čemu se radi, no obzirom da je nedjelja, odgovor nismo dobili.