Rujan s više turista; u devetom mjesecu došlo i više Nijemaca

U Hrvatskoj je u rujnu 2,5 milijuna turista ostvarilo 13,8 milijuna noćenja što je po pet posto više turista i noćenja nego u prošlogodišnjem rujnu, a ostvaren je i rast u prvih devet mjeseci, od dva posto u dolascima i jedan posto u noćenjima, pokazuju novi podaci Hrvatske turističke zajednice (HTZ). U prvih devet mjeseci 2025. ukupno je u Hrvatskoj prema podacima HTZ-a iz sustava eVisitor, registrirano 19,7 milijuna dolazaka turista ili dva posto više nego u istom razdoblju lani, a noćenja gotovo 104 milijuna ili jedan posto više. Stranih turista je došlo 17,1 milijun ili jedan posto više nego u prvih devet mjeseci prošle 2024., a isti postotni rast ostvaren je i s 91,3 milijuna noćenja.

Domaćih turista bilo je osam posto više ili 2,6 milijuna, koji su ostvarili 12,4 milijuna noćenja ili tri posto više.

U rujnu više od 90 posto prometa ostvarili strani turisti

Strani turisti u rujnu su ostvarili glavninu registriranog fizičkog turističkog prometa odnosno 92 posto svih dolazaka ili 2,3 milijuna, te 91 posto noćenja odnosno 12,3 milijuna, što je po pet posto više nego u rujnu 2024. godine.

Domaćih turista bilo je 12 posto više ili 267 tisuća, a s 1,3 milijuna noćenja ostvarili su porast od jedan posto, čime su na drugom mjestu među svim nacijama koji su turistički boravili u rujnu u Hrvatskoj.

Na prvom mjestu su turisti iz Njemačke kojih je došlo 488,2 tisuće. Oni su ostvarili 3,9 milijuna noćenja, što su porasti od 8,4 i 13,1 posto u odnosu na rujan prošle godine.

Treće mjesto u rujnu sa 1,2 milijuna noćenja ili 1,3 posto više drže turisti iz Austrije, dok su iz Slovenije na četvrtom sa 1,1 milijunom noćenja ili 4,2 posto više. Peti su Poljaci s 916,4 tisuće noćenja ili 3,2 posto više nego u lanjskom rujnu.

U prvih deset tržišta još su Ujedinjeno Kraljevstvo, Češka, Mađarska, SAD i Bosna i Hercegovina.

Prema vrstama smještaja, većina noćenja ostvarena je u rujnu u komercijalnom smještaju, od čega su turisti najviše noćenja ili 37 posto od ukupnih u rujnu imali u obiteljskom smještaju, zatim 29 posto u hotelima te 25 posto u kampovima, pri čemu su sve vrste smještaja u plusu u odnosu na rujan 2024. godine.

Među regijama u Hrvatskoj, 96 posto svih noćenja u rujnu ostvareno je na Jadranu, pri čemu najviše ili 28,5 posto u Istri koja ima i najveći plus u odnosu na lanjski rujan, od 8,2 posto. Slijedi Splitsko-dalmatinska županija s udjelom u noćenjima od 20,2 posto i porastom od 3,2 posto, te Kvarner s 16,3 posto od ukupnih noćenja i rastom od sedam posto.

Rast noćenja u rujnu ostvarile su i druge jadranske, kao i gotovo sve kontinentalne županije, pri čemu se ističe Grad Zagreb u kojemu je ostvarena većina kontinentalnih noćenja i rast od 6,2 posto u odnosu na lanjski rujan.