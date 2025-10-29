Obavijesti

News

Komentari 1
NAJAVILI RANIJE

Rumunjska i druge NATO članice obaviještene o povlačenju dijela vojnika SAD-a na istočnom krilu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Rumunjska i druge NATO članice obaviještene o povlačenju dijela vojnika SAD-a na istočnom krilu
Foto: Eduard Vinatoru/REUTERS

Dužnosnik NATO-a je rekao da "promjene" u američkoj vojnoj prisutnosti u Europi "nisu neuobičajene" te da čak i pored najavljenog povlačenja broj vojnika SAD-a u Europi "ostaje veći nego što je bio mnogo godina"

Rumunjska i druge NATO članice obaviještene su o planu SAD-a da povuče dio američkih vojnika na istočnom europskom krilu, uključujući one u rumunjskoj zračnoj bazi Mihail Kogalniceanu, priopćilo je u srijedu ministarstvo obrane istočnoeuropske zemlje. Američka vlada prethodno je upozorila europske saveznike da moraju preuzeti veću odgovornost za svoju sigurnost u vrijeme dok se Washington okreće zaštiti svoje granice i indopacifičkog područja. „Američka odluka je zaustaviti rotaciju u Europi brigade koja je prisutna u nekoliko NATO članica”, priopćilo je rumunjsko ministarstvo. 

Naglasilo je da je ta odluka bila očekivana s obzirom na promjene prioriteta Washingtona te da će u Rumunjskoj ostati još oko tisuću američkih vojnika. 

„Odluka uzima u obzir i da je NATO konsolidirao svoju prisutnost i aktivnost na istočnom krilu, što SAD-u omogućava da promijeni svoj vojni položaj u regiji”, dodaje se u priopćenju u kojem se naznačuje koliko će vojnika Washington točno povući. 

PRIJEDLOG Lavrov: 'Rusija je spremna jamčiti članicama NATO-u i EU-a da ih nema namjeru napasti'
Lavrov: 'Rusija je spremna jamčiti članicama NATO-u i EU-a da ih nema namjeru napasti'

Dužnosnik NATO-a kasnije je rekao da "promjene" u američkoj vojnoj prisutnosti u Europi "nisu neuobičajene" te da čak i pored najavljenog povlačenja broj vojnika SAD-a u Europi "ostaje veći nego što je bio mnogo godina".  

„NATO i američke vlasti u bliskom su kontaktu oko naše ukupne prisutnosti te kako bi se osiguralo da NATO zadrži snažnu sposobnost odvraćanja i obrane.  Američke vlasti unaprijed su obavijestile NATO o ovoj prilagodbi“, rekao je neimenovani dužnosnik Reutersu. 

Usprkos zabrinutosti na istočnom krilu NATO-a oko potencijalnog smanjivanja američke prisutnosti u toj regiji u vrijeme sve agresivnije Rusije, Trump je u rujnu u Washingtonu rekao da bi SAD mogao povećati broj svojih vojnika u Poljskoj. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Tko je Francuz čije su posmrtne ostatke našli nakon 34 godine? 'Vukovar je zauvijek moj izbor'
HEROJ OBRANE

Tko je Francuz čije su posmrtne ostatke našli nakon 34 godine? 'Vukovar je zauvijek moj izbor'

Jean-Michel Nicolier rođen je 1. srpnja 1966. Bio je legenda obrane Vukovara. Teško ranjen završio je u bolnici odakle su ga četnici i JNA odveli, mučili i pogubili. Obitelj je od 21. studenog 1991. tragala za njim
Neslužbeno doznajemo: Našli su posmrtne ostatke vukovarskog heroja Jean-Michela Nicoliera!
VUKOVARSKI BRANITELJ

Neslužbeno doznajemo: Našli su posmrtne ostatke vukovarskog heroja Jean-Michela Nicoliera!

Jean-Michel Nicolier odveden je iz vukovarske bolnice nakon pada Vukovara. Brutalno su ga tukli, mučili, a potom ubili. Za njim se tragalo 34 godine.
Majka vukovarskog heroja Nicoliera: Tad sam mu zadnji put čula glas. Plakao je...
NAŠLI POSMRTNE OSTATKE

Majka vukovarskog heroja Nicoliera: Tad sam mu zadnji put čula glas. Plakao je...

Kako 24sata neslužbeno doznaju, posmrtni ostaci Jean-Michela Nicoliera konačno su pronađeni na Ovčari

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025