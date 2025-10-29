Rumunjska i druge NATO članice obaviještene o povlačenju dijela vojnika SAD-a na istočnom krilu

Rumunjska i druge NATO članice obaviještene su o planu SAD-a da povuče dio američkih vojnika na istočnom europskom krilu, uključujući one u rumunjskoj zračnoj bazi Mihail Kogalniceanu, priopćilo je u srijedu ministarstvo obrane istočnoeuropske zemlje. Američka vlada prethodno je upozorila europske saveznike da moraju preuzeti veću odgovornost za svoju sigurnost u vrijeme dok se Washington okreće zaštiti svoje granice i indopacifičkog područja. „Američka odluka je zaustaviti rotaciju u Europi brigade koja je prisutna u nekoliko NATO članica”, priopćilo je rumunjsko ministarstvo.

Naglasilo je da je ta odluka bila očekivana s obzirom na promjene prioriteta Washingtona te da će u Rumunjskoj ostati još oko tisuću američkih vojnika.

„Odluka uzima u obzir i da je NATO konsolidirao svoju prisutnost i aktivnost na istočnom krilu, što SAD-u omogućava da promijeni svoj vojni položaj u regiji”, dodaje se u priopćenju u kojem se naznačuje koliko će vojnika Washington točno povući.

Dužnosnik NATO-a kasnije je rekao da "promjene" u američkoj vojnoj prisutnosti u Europi "nisu neuobičajene" te da čak i pored najavljenog povlačenja broj vojnika SAD-a u Europi "ostaje veći nego što je bio mnogo godina".

„NATO i američke vlasti u bliskom su kontaktu oko naše ukupne prisutnosti te kako bi se osiguralo da NATO zadrži snažnu sposobnost odvraćanja i obrane. Američke vlasti unaprijed su obavijestile NATO o ovoj prilagodbi“, rekao je neimenovani dužnosnik Reutersu.

Usprkos zabrinutosti na istočnom krilu NATO-a oko potencijalnog smanjivanja američke prisutnosti u toj regiji u vrijeme sve agresivnije Rusije, Trump je u rujnu u Washingtonu rekao da bi SAD mogao povećati broj svojih vojnika u Poljskoj.