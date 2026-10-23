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Poginulo ili nestalo 30 pomoraca

Rumunjska jača obranu na Crnom moru nakon napada dronovima na brodove

Piše HINA,
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Rumunjska jača obranu na Crnom moru nakon napada dronovima na brodove
Foto: Stringer
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Nakon niza napada dronovima na trgovačke brodove, Rumunjska planira ubrzati razvoj svojih obrambenih kapaciteta na Crnom moru kako bi osigurala sigurnost pomorske plovidbe i energetskih projekata.

Rumunjska će ubrzati razvoj nadzornih kapaciteta i opreme za obranu od mina i dronova na Crnom moru nakon niza napada dronovima na trgovačke brodove uz njezinu obalu, priopćilo je u četvrtak rumunjsko Vrhovno vijeće za nacionalnu obranu. Najmanje sedam teretnih brodova pogođeno je u zadnja dva tjedna u blizini obala Rumunjske i Bugarske, članica NATO-a, a prijavljeno je da je oko 30 pomoraca poginulo ili nestalo. Piloti rumunjskih borbenih zrakoplova F-16 u subotu su iznad rumunjskih teritorijalnih voda oborili dva ruska drona najnovije generacije.

NATO je u utorak objavio da će na Crno more poslati dodatne pomorske patrolne zrakoplove, radarske sustave i dronove.

Rumunjsko Vrhovno vijeće za nacionalnu obranu priopćilo je da su nedavni napadi na brodove izravna posljedica ruske agresije koja se širi izvan granica Ukrajine.

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Prijetnje slobodnoj plovidbi i ključnim energetskim projektima na Crnom moru predstavljaju sigurnosnu krizu za Rumunjsku.

Aktualni rizici zahtijevaju konkretne mjere za zaštitu ljudskih života, očuvanje slobodnog pristupa nacionalnim lukama i osiguravanje sigurnosti energetskih postrojenja u isključivom gospodarskom pojasu.

Vijeće je objavilo da će ubrzati razvoj sposobnosti za pomorski nadzor, obranu od pomorskih mina i dronova koji neovlašteno ulaze u rumunjski zračni prostor i teritorijalne vode.

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Nadležne službe provodit će vježbe radi povećanja učinkovitosti operativnog odgovora.

Rumunjska će nastojati unaprijediti suradnju s Bugarskom i Turskom, ostalim članicama NATO-a koje također izlaze na Crno more.

„Članovi Vijeća također su razmotrili načine za intenziviranje koordinacije unutar NATO-a. To uključuje jačanje sposobnosti odvraćanja i obrambenog položaja na istočnom krilu Saveza te utvrđivanje novih mjera za odgovor na prijetnje u crnomorskoj regiji.”

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