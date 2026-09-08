Rumunjske službe spriječile su rusku sabotažu: 'Špijun (40) je snimao baze naših saveznika'

Rumunjske vlasti objavile su u utorak da su uhitile ruskog državljanina optuženog da je od veljače do srpnja prikupljao strateške informacije namijenjene operacijama sabotaže u toj zemlji članici EU-a i NATO-a. Rumunjska obavještajna služba navela je u priopćenju da je "u suradnji s domaćim i međunarodnim partnerima spriječila" tu operaciju "koju je koordinirala Rusija", prema već viđenom obrascu djelovanja u Europi.

Muškarac u dobi od 40 godina osumnjičen je da je fotografirao i snimao opremu na nekoliko vojno-pomorskih i zračnih baza koje koriste rumunjski saveznici, posebice u glavnom gradu Bukureštu. Dokumentirao je kretanje osoblja i borbene opreme, uključujući "ukrajinske teretne zrakoplove Antonov".

Prema priopćenju tužiteljstva, koje je zatražilo njegovo pritvaranje, taj je ruski državljanin djelovao po nalogu druge osobe koja je koordinirala operacije putem kriptiranih servisa za razmjenu poruka. Rumunjske vlasti navele su da su već spriječile slične pokušaje 2024. i 2025. godine.

Europska unija osudila je početkom rujna sve brojnije ruske hibridne napade. Moskva sustavno poriče da je umiješana. S druge strane, moldavska policija objavila je u utorak da je određen istražni zatvor 49-godišnjem muškarcu podrijetlom iz Azerbajdžana, osumnjičenom za "neovlašteno prikupljanje informacija u ime predstavnika specijalnih službi Ruske Federacije".