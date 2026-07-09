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OLIGARH S DALMATINSKOM VEZOM

Rus šokirao pozivom na odlazak Putina: Punica mu je iz Baške Vode, a prijateljica Nina Badrić

Piše 24sata,
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Rus šokirao pozivom na odlazak Putina: Punica mu je iz Baške Vode, a prijateljica Nina Badrić
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Foto: Pixsell/Instagram
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Njegova supruga Sandra Meljničenko, rođena Nikolić, prije udaje za ruskog milijardera bila je poznata srpska manekenka i pjevačica...

Ruski milijarder Andrej Meljničenko, jedan od najmoćnijih ljudi ruskog gospodarstva, javno je upozorio da se njegova zemlja približava opasnoj prekretnici. Nastavak rata u Ukrajini, poručuje, mogao bi imati teške posljedice ne samo za Rusiju nego i za cijelu Europu.

Njegove su riječi odjeknule upravo zato što ne dolaze iz redova oporbe, nego od čovjeka koji je godinama pripadao samom vrhu ruskog poslovnog establišmenta, bliskog Kremlju. Kako piše The Economist, Meljničenko, jedan od najvećih svjetskih proizvođača gnojiva i među najbogatijim ruskim industrijalcima, u više od 60 sati razgovora s uglednim britanskim tjednikom iznio je dosad najopsežniju javnu kritiku smjera kojim Rusija ide od početka invazije na Ukrajinu.

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Meljničenko je široj javnosti poznat i po raskošnom životnom stilu. Osnivač je EuroChema, jednog od najvećih svjetskih proizvođača gnojiva, te ugljenarske kompanije SUEK. Nakon početka ruske invazije na Ukrajinu završio je na europskoj listi sankcija, a talijanske vlasti 2022. godine zaplijenile su njegovu 143 metra dugu jedrilicu Sailing Yacht A, tada procijenjenu na oko 530 milijuna eura.

Foto: Instagram

No njegovo ime dobro je poznato i na hrvatskoj obali. Meljničenko je godinama sa suprugom Sandrom dolazio na Makarsku rivijeru, a njegova jahta često se mogla vidjeti u blizini Baške Vode i Brela. Veza s tim krajem nije slučajna; Sandrina majka Vanja Nikolić rođena je u Baškoj Vodi, a lokalno su je svojatali i Baškovođani i Breljani. Zbog toga su se dolasci jednog od najbogatijih Rusa na taj dio Jadrana redovito pratili s velikom pozornošću.

Trogir: Jahte u vlasništvu milijardera Joea Lewisa i ruskog milijardera Andreyja Melnichenka
Trogir: Jahte u vlasništvu milijardera Joea Lewisa i ruskog milijardera Andreyja Melnichenka | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Njegova supruga Sandra Meljničenko, rođena Nikolić, prije udaje za ruskog milijardera bila je poznata srpska manekenka i pjevačica. Devedesetih je nastupala u grupi Models, sastavljenoj od tada popularnih manekenki, koja se proslavila hitom "Pare, pare, pare". Nakon udaje za Meljničenka povukla se iz javnosti, ali se povremeno pojavljivala u društvu poznatih osoba iz regije. Među njezinim prijateljicama je i Nina Badrić, koja je ranije govorila o njihovu dugogodišnjem poznanstvu i druženju.

Foto: Instagram

Iako nije otvoreno pozvao na odlazak Vladimira Putina, Meljničenko smatra da Rusija mora napustiti model vlasti u kojem sudbina države ovisi o jednom čovjeku. Bez dubokih političkih promjena, upozorava, zemlju čekaju još ozbiljnije krize.

Posljedice rata, pritom, više se ne osjećaju samo na bojišnici. Nakon ukrajinskih napada na rusku energetsku infrastrukturu, u pojedinim dijelovima zemlje pojavili su se redovi za gorivo, a na benzinskim postajama zabilježeni su i fizički sukobi. Istodobno raste nezadovoljstvo zbog prisilne mobilizacije, dok se kritike rata sve češće šire i među ruskim influencerima na društvenim mrežama.

Dubrovnik: Superluksuzna jahta A usidrena kraj Lokruma
Dubrovnik: Superluksuzna jahta A usidrena kraj Lokruma | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Sve je to, smatra Meljničenko, u oštroj suprotnosti sa službenim porukama Kremlja da se takozvana specijalna vojna operacija odvija prema planu. Iako ne očekuje skori gospodarski kolaps ni masovne prosvjede, tvrdi da sve više Rusa osjeća kako je država zapela u slijepoj ulici.

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