Ruše se brojni rekordi: Evo što vas sve čeka na Hipodromu!

Zagreb se večeras pretvara u glazbeni epicentar regije – samo nekoliko sati dijeli nas od najvećeg koncerta u povijesti domaće glazbene scene. Marko Perković Thompson izlazi pred stotine tisuća ljudi na zagrebačkom Hipodromu, a ono što nas očekuje daleko nadmašuje definiciju koncerta. Ovo je megaspektakl bez presedana i na tlu, i u zraku.

Srce spektakla čini gigantska pozornica od 1500 kvadratnih metara, izgrađena od nevjerojatnih 500 tona skela. Dizajnirana da dominira prostorom, scena se uzdiže čak 36 metara u visinu, više nego četverokatnica. To nije samo pozornica, to je, kažu upućeni, tehnološki čudo. Iz nje će brujati 700 zvučnika, osvjetljavati je više od 1000 rasvjetnih tijela, a nad njom će nebo parati tisuću dronova, u koreografiranom nebeskom showu koji publika na ovim prostorima još nije vidjela.

Iz Dubaija je danima pristizala oprema teška desetke tona, a u produkciju su uključeni i stručnjaci koji su radili otvaranje Svjetskog nogometnog prvenstva u Katru 2022.. Očekuju se rekordi ne samo po posjećenosti, već i u domeni produkcijske tehnologije – s razlogom se već sada govori o najskupljem i najsloženijem koncertu održanom u Hrvatskoj.

Zbog sigurnosnih razloga, na Hipodromu neće biti vatrometa, no to ne znači da će publika ostati zakinuta za pirotehniku. Bacači plamena visoki 20 metara bit će raspoređeni duž pozornice, a scenski efekti programirani da u potpunosti dođu do izražaja tek nakon što padne noć. Upravo zato, početak programa je tempiran za između 20:45 i 21:00 sat, kada će tisuće reflektora i digitalnih efekata preuzeti glavnu riječ.

Koncertu će prisustvovati do 500.000 ljudi, no organizatori uvjeravaju gužve neće biti. Hipodrom je podijeljen u više odvojenih sektora, a svaki od njih ima strogo ograničen kapacitet od 11.000 do 11.500 ljudi. Ulazi se automatski zatvaraju kad se popuni sektor, a nadzor osiguravaju kamere i softver za brojanje posjetitelja u realnom vremenu. Sve se nadzire iz VAR sobe opremljene s 50-ak ekrana, koja funkcionira kao središnja kontrolna točka sigurnosnih i medicinskih timova.

Na raspolaganju će biti 24 tornja, svaki površine 12 x 12 metara, unutar kojih će djelovati mobilne postrojbe policije, vatrogasaca i hitne pomoći – svaki takav centar pokriva oko 20.000 posjetitelja. Ispred same pozornice ostavljen je 7 do 9 metara širok koridor bez publike, predviđen za hitne intervencije. Uz to, postavljena je neuništiva ograda duga čak 20 kilometara, kao i središnja servisna cesta koja presijeca parter i omogućava vozilima hitnih službi pristup svakom kutu Hipodroma.

U neposrednoj blizini Hipodroma osposobljen je Centar za hitne medicinske intervencije, u naravi mobilna bolnica s 200 kreveta, ekipirana s 100 zdravstvenih djelatnika, uključujući liječnike, sestre, tehničare i pripadnike Crvenog križa. Centar je opskrbljen svom potrebnom opremom, lijekovima i medicinskim materijalom za brzu intervenciju u slučaju bilo kakvog incidenta.

Za žedne – 2,5 milijuna bočica vode, cisterne i šank dugačak 2 kilometra, iza kojeg stoji pet tisuća konobara. Za one koji trebaju pauzu, 2500 WC-a i 500 metara pisoara. Ovo nije koncert, ovo je privremeni grad, rekao nam je jedan od organizatora

Na južnoj i sjevernoj strani Hipodroma izgrađene su identične montažne tribine, svaka s 3060 sjedećih mjesta, koje pružaju povišen pogled na pozornicu, za mnoge, najugodniji način da dožive spektakl. Tu su i dvije VIP zone, svaka za 9000 ljudi, s visokim stolovima za po šest osoba. Gosti VIP-a imat će posebno iskustvo, ali – kažu organizatori – svako mjesto na Hipodromu nudi neometan pogled i puni doživljaj.

Thompson će na pozornici provesti između 2 sata i 45 minuta do najviše 3 sata, izvodeći svoje najpoznatije hitove pred najvećim auditorijem u svojoj karijeri. Parter, fan pit i VIP zone osiguravaju da će svatko moći doživjeti koncert na svoj način, no svima je zajedničko jedno: ovo će biti noć za pamćenje.