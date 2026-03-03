Netanyahu se nalazi na tjeralici Međunarodnog kaznenog suda zbog genocida u Gazi. Donald Trump, pak, terorizira svijet i ubija vlastite građane
PIŠE: TOMISLAV KLAUŠKI PLUS+
Rušenje režima u Iranu spašava režime Trumpa i Netanyahua...
Čitanje članka: 1 min
Kad je SAD zadnji put krenuo u promjenu režima u Iranu, rušenjem popularnog premijera Muhameda Mosadeka 1953. godine i instaliranjem desničarskog autokrata Reze Pahlavija, otvorili su put Islamskoj revoluciji i uspostavi teokratskog, represivnog režima koji sad nastoje srušiti.
