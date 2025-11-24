Obavijesti

Rusi dronovima gađali Harkiv, najmanje četvero ljudi poginulo

Piše HINA.,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Vyacheslav Madiyevskyy

Ozlijeđeno je 12 osoba, među kojima je i dvoje djece od 11 i 12 godina, rekao je regionalni guverner Oleh Sinjehubov.

U nedjeljnim "masovnim" ruskim napadima na Harkiv, drugi po veličini ukrajinski grad, poginule su četiri osobe, a nekoliko ih je ozlijeđeno, izvijestili su ukrajinski dužnosnici.

"U tijeku je masovni napad na Harkiv", objavio je gradonačelnik Ihor Terehov na Telegramu.

Četiri su osobe poginule, izvijestio je Terehov, uključujući jednu osobu čije je tijelo pronađeno u ruševinama. Ozlijeđeno je 12 osoba, među kojima je i dvoje djece od 11 i 12 godina, rekao je regionalni guverner Oleh Sinjehubov.

U šest gradskih područja tog grada na sjeveroistoku Ukrajine zabilježeno je petnaest napada.

Harkiv se nalazi 30 kilometara od granice s Rusijom. U prvim tjednima ruske invazije grad se uspješno obranio, a otada je svakodnevna meta napada na infrastrukturu i stambene četvrti.

U južnijoj Dnipropetrovskoj regiji, u gradu Marhanetsu, u ruskim su napadima poginule dvije osobe, izvijestio je guverner te regije.

Izaslanici će i u ponedjeljak nastaviti raditi na mirovnom planu, kazao je američki državni tajnik u nedjelju, istaknuvši da pregovori traju već tri tjedna, no da su se u protekla četiri dana značajno ubrzali.
Mirovni plan za Ukrajinu uključuje NATO jamstva i ograničenje vojske. Obeštećenje iz ruske imovine na čekanju, a pregovori u Ženevi ključni su za kraj rata...
Njemački kancelar Friedrich Merz sumnja da će do roka koji je postavio Donald Trump doći do rješenja prihvatljivog Ukrajini na temelju Trumpova plana od 28 točaka za okončanje rata u Ukrajini

