Obavijesti

News

Komentari 1
DRONOVI OŠTETILI KUĆE

Kijev drugu noć na meti: Rusi gađali vrtić, više je ozlijeđenih

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Kijev drugu noć na meti: Rusi gađali vrtić, više je ozlijeđenih
4
Foto: State Emergency Service of Ukrai

Rusija je drugu noć zaredom bespilotnim letjelicama napala ukrajinski glavni grad Kijev pri čemu su ozlijeđene četiri osobe, rekli su dužnosnici rano u četvrtak

Timur Tkačenko, čelnik kijevske vojne uprave, rekao je da su dronovi oštetili nekoliko kuća i drugih zgrada, uključujući dječji vrtić. Gradski dužnosnici su upozorili stanovnike na moguć raketni napad na glavni grad. U napadima raketama i dronovima je u srijedu diljem zemlje poginulo šest osoba, uključujući dvoje djece, a došlo je i do prestanka opskrbe električnom energijom.

"U 7.20 je bila eksplozija i za tren sam počela osjećati bol na licu. Odmah sam počela vrištati. Kada sam obrisala lice, mislila sam da imam suze na dlanu, no krvarila sam", kazala je za Reuters blizu pogođene zgrade u Kijevu Nadija Zinčuk, 24-godišnja djelatnica trgovine.

Dužnosnici napade opisuju kao pokušaj da se uništi energetski sustav zemlje u vrijeme kada se približava zima u tri i po godine dugom ratu.

"Većina ukrajinskih regija je pogođena", kazala je ministrica energetike Svitlana Hrinčuk.

FOTO UŽASA Eksplozije odjekivale Kijevom, ima poginulih i ranjenih. Rusi noćas napali i druge gradove
Eksplozije odjekivale Kijevom, ima poginulih i ranjenih. Rusi noćas napali i druge gradove

"Ovo je drugi ovakav napad u mjesec dana, što upućuje na metodičnu kampanju neprijatelja da uništi ukrajinski energetski sektor uoči zime". 

Hrinčuk je rekla da Rusija također gađa timove zadužene za popravak energetske infrastrukture.

Rusko ministarstvo obrane je reklo da je pogodilo ukrajinsku energetsku infrastrukturu kao odgovor na ukrajinske napade na ruske civilne mete.

Rusija neprestano napada ukrajinska energetska postrojenja otkako je započela svoju invaziju 2022., tvrdeći da se radi o legitimnim ciljevima u ratu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Mrtvi civili na ulicama razlog za uzbunu. Najvažnija bitka u Ukrajini gotova do kraja godine
RAT U UKRAJINI

Mrtvi civili na ulicama razlog za uzbunu. Najvažnija bitka u Ukrajini gotova do kraja godine

Pokrovsk je jedno od ključnih logističkih i prometnih središta u zapadnom Donbasu. Njegov pad otvorio bi Rusima put prema Kostjantinivki, Družkivki, Kramatorsku i Slovjansku, gradovima koji čine posljednju veću obrambenu liniju Donbasa
Čvrsta poruka Europe: 'Čak i kad bude mir, EU ne bi trebao uvesti ni kapljicu ruske nafte'
OŠTRA PORUKA JOREGENSENA

Čvrsta poruka Europe: 'Čak i kad bude mir, EU ne bi trebao uvesti ni kapljicu ruske nafte'

Vijeće EU-a, tj. ministri energetike svih država članica su 20. listopada na svom redovnom okupljanju podržali prijedlog Europske komisije za postupno ukidanje uvoza ruske nafte i plina u EU do 1. siječnja 2028.
Rusija objavila: Zauzeli smo dva sela na jugoistoku Ukrajine
SPORO NAPREDUJU

Rusija objavila: Zauzeli smo dva sela na jugoistoku Ukrajine

Ruske snage su zauzele dva nova sela na bojišnici na jugoistoku Ukrajine, a osvojile su i riječni otok na jugu zemlje, objavilo je rusko ministarstvo obrane u srijedu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025