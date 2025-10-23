Kijev drugu noć na meti: Rusi gađali vrtić, više je ozlijeđenih

Timur Tkačenko, čelnik kijevske vojne uprave, rekao je da su dronovi oštetili nekoliko kuća i drugih zgrada, uključujući dječji vrtić. Gradski dužnosnici su upozorili stanovnike na moguć raketni napad na glavni grad. U napadima raketama i dronovima je u srijedu diljem zemlje poginulo šest osoba, uključujući dvoje djece, a došlo je i do prestanka opskrbe električnom energijom.

"U 7.20 je bila eksplozija i za tren sam počela osjećati bol na licu. Odmah sam počela vrištati. Kada sam obrisala lice, mislila sam da imam suze na dlanu, no krvarila sam", kazala je za Reuters blizu pogođene zgrade u Kijevu Nadija Zinčuk, 24-godišnja djelatnica trgovine.

Dužnosnici napade opisuju kao pokušaj da se uništi energetski sustav zemlje u vrijeme kada se približava zima u tri i po godine dugom ratu.

"Većina ukrajinskih regija je pogođena", kazala je ministrica energetike Svitlana Hrinčuk.

"Ovo je drugi ovakav napad u mjesec dana, što upućuje na metodičnu kampanju neprijatelja da uništi ukrajinski energetski sektor uoči zime".

Hrinčuk je rekla da Rusija također gađa timove zadužene za popravak energetske infrastrukture.

Rusko ministarstvo obrane je reklo da je pogodilo ukrajinsku energetsku infrastrukturu kao odgovor na ukrajinske napade na ruske civilne mete.

Rusija neprestano napada ukrajinska energetska postrojenja otkako je započela svoju invaziju 2022., tvrdeći da se radi o legitimnim ciljevima u ratu.