Rusi napali Kijev: Poginuo čovjek, požari u školi i zgradi, zatvorena dva mosta...

U ruskim zračnim napadima na Kijev poginula je jedna osoba, a dvije su ozlijeđene, dok su zbog napada zatvorena dva mosta preko rijeke Dnjipro, priopćile su gradske vlasti u petak. Ruski dronovi pogodili su školu u Kijevu i Južni most preko Dnjipra, pri čemu su izbili požari, naveli su ukrajinski dužnosnici.

Promet preko Južnog i Patonova mosta bio je obustavljen, dok su na Metro mostu uvedena djelomična ograničenja. Požar je izbio i na višim katovima stambene zgrade u glavnom gradu, objavile su gradske vlasti na Telegramu.

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da su ruski dronovi pogodili most preko Dnjipra, elektranu u okolici grada, luku Izmajil kod Odese te teretni brod. Moskva tvrdi da su svi ti objekti korišteni u vojne svrhe.

Istodobno su ukrajinski dronovi napali industrijske objekte u ruskom gradu Volgogradu, u kojem se nalazi velika rafinerija nafte. Uslijed napada je izbio požar, a jedna je osoba ozlijeđena nakon što je dron pogodio stambenu zgradu, rekao je regionalni guverner.

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da su ukrajinski napadi na ruske rafinerije nafte, zbog kojih su u pojedinim dijelovima zemlje zabilježeni dugi redovi na benzinskim postajama, Rusiju stajali oko jedan posto bruto domaćeg proizvoda. Rusija je jedan od najvećih svjetskih proizvođača nafte.